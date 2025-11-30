«Emily in Paris»: Στη Ρώμη με τον Μαρτσέλο - Άφαντος ο Γκαμπριέλ

Κάπως σαν χριστουγεννιάτικο δωράκι περιμένουν οι fan του “Emily in Paris” τον νέο κύκλο επεισοδίων που έρχεται στο Netflix μία εβδομάδα πριν από τις γιορτές και φέρνει μια σειρά από ανατροπές με πρώτη και καλύτερη την αλλαγή τοποθεσίας όπου θα εκτυλιχθεί η δράση. Ετοιμαστείτε για “Emily in Rome” κι όποιος αντέξει!

φωτογραφία Netflix

Διπλό… tableau

Η Agence Grateau έχει πλέον γραφείο και στη Ρώμη και έτσι η Έμιλι (Λίλι Κόλινς) εκτός του Μαρτσέλο (Γιουτζένιο Φραντσεσκίνι) έχει και επαγγελματικό λόγο να βρίσκεται πια στην Ιταλία. Η νεαρή κοπέλα θέλει να κάνει τη σχέση της να δουλέψει και την καριέρα της να απογειωθεί. Καλά τώρα, για την Έμιλι μιλάμε, οπότε όλα θα πάνε όπως ακριβώς πρέπει να πάνε, δηλαδή… λάθος!

Κι ενώ όλα για το ζευγάρι ξεκινάνε μια χαρά, η Έμιλι αναλαμβάνει την καμπάνια μάρκετινγκ για την επιχείρηση κασμίρ της οικογένειας του Μαρτσέλο, πράγμα που σημαίνει ότι αναμιγνύει ξανά δουλειά και έρωτα!

φωτογραφία Imago

Η ιδέα που έχει αποτυγχάνει παταγωδώς, προκαλώντας αναταραχή στην καριέρα της και στην προσωπική της σχέση με τον Μαρτσέλο. Είναι τότε που καταφθάνει στη Ρώμη η Σιλβί (Φιλιπίν Λερουά-Μπολιέ) και όλη της η ομάδα και γίνεται πανικός!

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά μία από τις πιο στενές σχέσεις της Έμιλι αποκαλύπτει ένα μεγάλο μυστικό. Οι φήμες λένε πως το συγκεκριμένο μυστικό θα αφορά είτε στη Μίντι (Άσλεϊ Παρκ) είτε στον Μαρτσέλο.

Adieu και έξω από την πόρτα

Τι γίνεται όμως με το αγόρι μας; Ο Γκαμπριέλ (Λούκας Μπράβο), μετά το τέλος της σχέσης του με την Καμίλ (Καμίλ Ραζά), συνειδητοποιεί ότι έχει κάνει λάθος που άφησε την Έμιλι να φύγει και αποφασίζει να πάει στη Ρώμη για να τη διεκδικήσει. Αλήθεια τώρα;

Στο promo trailer της σειράς πάντως είναι αισθητή η απουσία του σεφ της καρδιάς μας. «Μου αρέσει το γεγονός ότι δεν είμαι στο τρέιλερ και ότι όλο αυτό δημιουργεί μια συζήτηση, αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο», σχολιάζει εκείνος και είμαστε πεπεισμένοι πως ο Γκαμπριέλ δεν έχει ακόμα πει την τελευταία του κουβέντα, αφού τον είδαμε σε φωτογραφία που δημοσίευσε η παραγωγή στα social media.

φωτογραφία Imago

Πάντως ο νεαρός ηθοποιός είχε κατά καιρούς εκφράσει την απογοήτευσή του για το που πάει ο ρόλος του και είχε μιλήσει για δημιουργική στασιμότητα. «Προσπάθησα από την 1η κιόλας σεζόν να φέρω διαφορετικές αποχρώσεις στον χαρακτήρα, αλλά δεν έχουμε μεγάλη ελευθερία στο πλατό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε λέξη, ούτε συναίσθημα. Ξέρουν τι θέλουν και εμείς απλώς πρέπει να συμμορφωθούμε. Το να παίζω τον Γκαμπριέλ δεν ήταν πια διασκεδαστικό. Υποδύομαι τον μελαγχολικό, λυπημένο, καταθλιπτικό και χαμένο τύπο. Είναι μια κωμωδία και όλοι γύρω μου διασκεδάζουν, εκτός από εμένα», είχε πει ο ηθοποιός και ίσως τελικά ο Ντάρεν Σταρ να βρήκε τρόπο να του δώσει αυτή τη σπίθα που τόσο του έλειπε!

Άλλωστε ο δημιουργός της σειράς είχε παραδεχτεί πως η σχέση Γκαμπριέλ και Έμιλι δεν έχει τελειώσει! «Νομίζω ότι ο Γκαμπριέλ συνειδητοποίησε ότι δεν ήθελε να αφήσει την Έμιλι να φύγει τόσο εύκολα και ότι μπορεί να έκανε ένα μεγάλο λάθος. Υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες μεταξύ τους». Πάντως δεν αποκλείεται αυτή η σεζόν να αποτελέσει και μια μεταβατική φάση για τον χαρακτήρα του Μπράβο, δηλαδή να δούμε τον σεφ να κάνει ένα μικρό πέρασμα από τη σειρά και σιγά - σιγά να του πούμε adieu και έξω από την πόρτα!

φωτογραφία Imago

Απρόβλεπτη συνέχεια

Τα γυρίσματα των δέκα επεισοδίων του νέου κύκλου ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025 και εκτός από το Παρίσι, πραγματοποιήθηκαν στη Ρώμη, αλλά και στη Βενετία. Ο Λουσιέν Λαβισκόντ που παίζει τον Άλφι χαρακτήρισε τη νέα σεζόν ως “σοκαριστική και απρόβλεπτη”. «Πηγαίνει αριστερά -τόσο αριστερά- και μετά λίγο δεξιά αυτή τη σεζόν. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορούσε να προβλέψει τι έρχεται», είπε σε συνέντευξή του και όλοι περιμένουν η 5η σεζόν να έχει αυτό το κάτι που χάσαμε κάπου στην πορεία με τη συγκεκριμένη σειρά και είχαμε καταλήξει να τη βλέπουμε για το Παρισάκι και για τα ρούχα!

Πάντως είτε ο Γκαμπριέλ επιστρέψει ως βασικός πρωταγωνιστής και έρωτας της Έμιλι, είτε επιλέξει να την… κάνει από τη σειρά, το buzz έχει γίνει και έχει αναζωπυρώσει τον παγκόσμιο ενθουσιασμό για την επερχόμενη πρεμιέρα!