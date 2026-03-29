«Emily in Paris»: Έμιλι και Γκαμπριέλ ξανά μαζί - Ξεκινούν τα γυρίσματα του 6ου κύκλου

Ξεχάστε την Ελλάδα! Η Έμιλι Κούπερ επιστρέφει στο Παρίσι και εκεί θα προσπαθήσει να ξαναχτίσει την επαγγελματική, αλλά και προσωπική της ζωή!

Μάιο με Ιούνιο ξεκινούν τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του «Emily in Paris» της επιτυχημένης κομεντί του Netflix με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς που θα βγει στον αέρα στα τέλη του 2026. Ετοιμαστείτε για μεγάλες ανατροπές!

Ο έρωτας θέλει υπομονή

Είχαμε αφήσει το story με τον Γκαμπριέλ να είναι σεφ σε ιδιωτικό γιοτ που βρισκόταν στις ελληνικές θάλασσες και κάπως χαρήκαμε πως και η Έμιλι θα τον ακολουθούσε στη χώρα μας! Αλλά ας τελειώσουμε με τα όνειρα!

Μετά τον χωρισμό της με τον Μαρτσέλο Μουρατόρι, η Κούπερ επιστρέφει στη βάση της στο Παρίσι με σκοπό να στρώσει την καριέρα της στο Agence Grateau και να επιδιορθώσει τις προσωπικές της σχέσεις.

Ο δημιουργός της σειράς, Ντάρεν Σταρ, ξεκαθαρίζει πως στα νέα επεισόδια η Έμιλι θα εστιάσει σε εργασιακά ζητήματα, αφού οι ισορροπίες στη διαφημιστική εταιρία ανατρέπονται και πάλι εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων. Στο Agence Grateau καταφθάνει η Πριγκίπισσα Τζέιν, βάζει ζεστό χρήμα, οπότε γίνεται κι αυτή επικεφαλής μαζί με τη Σιλβί! Αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά!

Παράλληλα θα παρακολουθήσουμε και την εξέλιξη της σχέσης της Μίντι με τον Νίκο που -αν θυμάστε- της είχε κάνει πρόταση γάμου στη Βενετία. Η Μίντι όμως δεν έχε ξεκαθαρίσει μέσα της το πώς νιώθει για τον Άλφι και αυτό θα οδηγήσει σε νέες ερωτικές συγκρούσεις.

Το κερασάκι βέβαια της νέας σεζόν θα είναι και πάλι η σχέση της Έμιλι με τον Γκαμπριέλ. Αυτοί οι δύο θα μας βγάλουν λίγο ακόμα το λάδι μέχρι να τα ξαναβρούν, αλλά ο αληθινός έρωτας μόνο για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά!

Υψηλό κόστος παραγωγής

Το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων είναι αρκετά πιεστικό και ασφυκτικό και πρέπει να τηρηθεί κατά γράμμα για να μην χαθεί κανένα deadline, ξεκαθαρίζει άτομο της παραγωγής.

Μάλιστα, δεν θα υπάρχουν περικοπές στο κόστος των γυρισμάτων (εκτιμάται πώς κάθε επεισόδιο κοστίζει 3 - 5 εκατομμύρια δολάρια), ώστε να μην χαθεί τίποτα από την ποιότητα και την αισθητική που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη σειρά.

Πάντως η σειρά εκτός από ψυχαγωγία είναι και κάτι σαν… ταξιδιωτικός οδηγός! Μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινουμένων Σχεδίων της Γαλλίας (CNC) διαπιστώνει ότι το 38% των ξένων τουριστών που επισκέπτονται το Παρίσι, το κάνουν εν μέρει και λόγω της σειράς!