«Emily in Paris»: Ποιες διάσημες Ελληνίδες θα παίξουν στη σειρά

Η Μύκονος συνεχίζει να κινείται στους ρυθμούς του «Emily in Paris», τώρα όμως ήρθε η σειρά για τα δικά μας κορίτσια να μπουν στο project και να αναστατώσουν τις ζωές της Έμιλι και του Γκαμπριέλ.

φωτογραφία NDP

Μετά το γύρισμα στους διάσημους Μύλους της Αλευκάντρας, η δράση μεταφέρθηκε σε ένα γνωστό beach club του νησιού όπου όλοι χρειάστηκε να φορέσουν ανάλαφρα ρούχα, παρά το γεγονός πως φυσούσε αρκετά και έκανε κρύο.

Στις σκηνές που γυρίστηκαν στην παραλία συμμετείχαν και δύο Ελληνίδες, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου και η Έβελυν Καζαντζόγλου. Τα κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα με την παρουσία τους εκεί καθώς δεν είναι εύκολο να μπει κανείς σε μια τόσο μεγάλη παραγωγή του Netflix. Αρχικά στο γύρισμα συμμετείχε ο Λούκας Μπράβο (Γκαμπριέλ) φορώντας ένα μαύρο πουκάμισο, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε και η Λίλι Κόλινς (Έμιλι).

Παρά το τσουχτερό κρύο στο μπαρ χόρευαν, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV, αισθησιακές χορεύτριες με σέξι μπικίνι οι οποίες κάποια στιγμή αναγκάστηκαν να σκεπαστούν με κουβέρτες! Παρόμοια προστασία είχαν φυσικά και οι πρωταγωνιστές της σειράς.