«Emily in… Mykonos»: Στους διάσημους ανεμόμυλους συνεχίζονται τα γυρίσματα της σειράς του Netflix

Η Μύκονος έχει φορέσει τα καλά της και έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο τηλεοπτικό πλατό για τις ανάγκες των γυρισμάτων του «Emily in Paris» που συνεχίζονται εντατικά στο νησί.

Η δράση πλέον έχει μεταφερθεί στους διάσημους ανεμόμυλους όπου το βασικό καστ γυρίζει κάποιες σκηνές με την παραγωγή να προσπαθεί να κρατήσει μια κάποια μυστικότητα, κάτι που φυσικά είναι μάταιο!

Ελληνικό καλοκαίρι

Η Λίλι Κόλινς με το χαρακτηριστικό πια κοντό μαλλί της περιφέρεται σε μαγαζάκια με σουβενίρ φορώντας ένα αέρινο φόρεμα που «φωνάζει» ελληνικό καλοκαίρι και κρατά μια κατακόκκινη τσάντα. Κι εκεί που λέμε: να, την είδαμε, πετάγεται ένας άνθρωπος της παραγωγής και ανοίγει μια μαύρη ομπρέλα σε μια προσπάθεια να τραβηχτούν όσο το δυνατόν λιγότερες φωτογραφίες και πλάνα από το γύρισμα.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως η διάσημη σειρά του Netflix έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον και τα γυρίσματα στη Μύκονο έχουν κεντρίσει δημοσιογράφους και φωτογράφους από κάθε γωνιά του πλανήτη που καταφθάνουν για ένα πλάνο των πρωταγωνιστών, ή έστω ένα κλικ από μια στιγμή τους.

Πλάι στους πρωταγωνιστές υπάρχουν και πολλοί κομπάρσοι, όλοι ντυμένοι στην πένα ώστε να βγαίνει το κοσμοπολίτικο και glam feeling που αποπνέει η σειρά και που παρακολουθούμε στα πλάνα από το Mykonos Live TV.