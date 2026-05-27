Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «Emily in Paris», Πιερ Ντενί, μετά από σοβαρή μορφή ALS

Ο ηθοποιός της σειράς Emily in Paris, Πιερ Ντενί, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι κόρες του, οι οποίες ανέφεραν ότι ο ηθοποιός πέθανε τη Δευτέρα 25 Μαΐου, μετά από «αιφνίδια και σοβαρή μορφή ALS».

Η καριέρα του στην τηλεόραση

Ο Πιερ Ντενί είχε συμμετάσχει σε αρκετές γαλλικές παραγωγές, ενώ στο «Emily in Paris» υποδύθηκε τον Louis de Léon, πατέρα του Nicolas (Paul Forman) και CEO της JVMA, στις σεζόν 3 και 4.

Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του ’80 και έγινε γνωστός από σειρές όπως «Sous Le Soleil», «Une femme d'honneur» και «Cinq soeurs», ενώ είχε συμμετάσχει και σε περισσότερα από 300 επεισόδια της σαπουνόπερας «Demain Nous Appartient» (2017–2023).