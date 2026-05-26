«Emily in Paris»: Τα αγόρια της σειράς ξεσάλωσαν στο Super Paradise

Τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο καλά κρατούν, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι πρωταγωνιστές της διάσημης σειράς δεν έχουν και ελεύθερο χρόνο να ανακαλύψουν το νησί των ανέμων, άσχετα εάν ο καιρός δεν τους βοηθά και πάρα πολύ.

Οι δύο γοητευτικοί πρωταγωνιστές της σειράς του Netflix, o Λούκας Μπράβο (Γκαμπριέλ) και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ (Άλφι) εθεάθησαν σε beach bar του Super Paradise να χαλαρώνουν πλάι στο κύμα. Καλά δεν ήταν και τόσο χαλαροί, αφού στην παρέα τους βρισκόταν ο σκηνοθέτης και παραγωγός του σίριαλ και τους είχε στην... πρίζα εξηγώντας τους τι πρέπει να κάνουν στις επόμενες σκηνές, όπως βλέπουμε και στο βίντεο που ανάρτησε το Mykonos Live TV.

Μαγνητίζουν τα βλέμματα

Ο 38χρονος Γάλλος, Μπράβο, που υποδύεται τον γοητευτικό σεφ Γκαμπριέλ κάνοντας τις καρδιές εκατομμυρίων γυναικών σε όλο τον κόσμο να χτυπούν δυνατά, έχει κερδίσει ντόπιους και επισκέπτες στο νησί με την ευγένεια, το χαμόγελο, την καλή διάθεση και την απλότητά του.

Το ίδιο και ο 33χρονος Αμερικανός Λαβίσκουντ, που δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη Μύκονο και την ατμόσφαιρά της. Ο ηθοποιός που είχε επισκεφθεί και πριν από δύο χρόνια το νησί με αφορμή τα εγκαίνια καταστήματος γνωστού οίκου, είναι ζευγάρι στην ζωή με την Λατίνα ποπ σταρ Σακίρα. Γνωρίστηκαν στις αρχές του 2024 στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ για το τραγούδι «Puntería» όπου ο Λουσιέν υποδυόταν τον ερωτικό σύντροφο της τραγουδίστριας και κάπως έτσι η ζωή αντέγραψε την καριέρα…