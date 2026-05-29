«Emily in Paris»: «Μεταμφιεσμένη» η Λίλι Κόλινς - Πώς τη φυγάδευσαν από τη Μύκονο

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στη Μύκονο και όλοι είχαν να λένε για το πόσο απρόσιτη και προστατευμένη από τους security ήταν η Λίλι Κόλινς, σε αντίθεση με τον Λούκας Μπράβο που ήταν φιλικός με όλους, τους μιλούσε και φωτογραφιζόταν μαζί τους και την Άσλεϊ Παρκ που ήταν μια απόλαυση!

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

Τα άτομα της παραγωγής έκαναν τα πάντα για να κρατήσουν την πρωταγωνίστρια μακριά από κάμερες, φωτογράφους, αλλά και θαυμαστές έχοντας πλάι της μια στρατιά από security που άνοιγαν συνέχεια ομπρέλες τριγύρω της ώστε να αποτρέψουν το να διαρρεύσουν πλάνα της.

Μάλιστα την τελευταία ημέρα των γυρισμάτων τρεις κοπέλες περίμεναν υπομονετικά να τη δουν και να τη χαιρετήσουν. Η Κόλινς, όπως βλέπουμε και στα πλάνα του Mykonos Live TV, δεν μίλησε στα κορίτσια, αφού οι άντρες της ασφάλειας την πήραν σχεδόν σηκωτή από τους Μύλους μέχρι το βανάκι που την περίμενε. Οι παρευρισκόμενοι σχολίασαν αρνητικά τη στάση της ηθοποιού λέγοντας πως έτσι δεν κάνουν ούτε μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ!

Την επόμενη μέρα και λίγο πριν αναχωρήσει από τη Μύκονο, η Βρετανίδα ηθοποιός θέλησε να κάνει μια χαλαρή βόλτα στα σοκάκια της Χώρας, οπότε είπε κάπως να… μεταμφιεστεί ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμη και της την πέσουν όλοι για δηλώσεις και φωτογραφίες. Ντυμένη σαν απλή τουρίστρια με πουά φόρεμα, μεγάλο ψάθινο καπέλο και μαύρα γυαλιά ηλίου, η Κόλινς μαζί με άτομα του συνεργείου και της προσωπικής της ασφάλειας περπάτησαν για λίγο στα γραφικά σοκάκια και μάλιστα σταμάτησαν σε ένα κατάστημα για να αγοράσουν frozen yogurt πριν επιστρέψουν και πάλι στο βανάκι. Σίγουρα πάντως δεν φάνηκε να είναι χαλαρή και άνετη να απολαύσει το νησί...

«Ήταν ντίβα και κρατούσε αποστάσεις»

Για τις ανάγκες της σειράς του Netflix στη Μύκονο, εκτός από το βασικό καστ, χρησιμοποιήθηκαν και πολλοί βοηθητικοί ηθοποιοί από το νησί. Ο ρεπόρτερ του Mykonos Live TV Νίκος Κουρούμαλος -που και αυτός έκανε ένα πέρασμα από το «Emily in Paris»- συνάντησε την Άννα Νάζου η οποία επίσης εμφανίστηκε στη σειρά και χαρακτήρισε τη Λίλι Κόλινς ντίβα και αγέλαστη καθώς φρόντιζε να κρατάει αποστάσεις, ενώ τον Λούκας Μπράβο ευγενικό και γλυκούλη. Όπως ανέφερε, η πιο ζεστή και φιλική από όλους ήταν η Άσλεϊ!

Πάρτι με μακαρένα και συρτάκι

Η Άσλεϊ Παρκ ήταν η απόλυτη… θεότητα στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε σε παραλιακό μαγαζί για το φινάλε των γυρισμάτων. Το παρών έδωσαν όλοι οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς σειράς, όμως εκείνη που πραγματικά έλαμψε ήταν η Παρκ που χόρευε με την ψυχή της -από μακαρένα μέχρι συρτάκι- κρατώντας αναμμένα βεγγαλικά, ενώ κάποια στιγμή εντελώς ακομπλεξάριστη και με πολύ χιούμορ ανέβηκε πάνω σε ένα επιβλητικό γλυπτό αλόγου και έκανε χαμό!

Σαν… μετακόμιση

Βαλίτσες, μεγάλες κούτες και κουτιά γέμισαν το αεροδρόμιο της Μυκόνου την επομένη του τέλους των γυρισμάτων του «Emily in Paris». Τα άτομα της παραγωγής είχαν πακετάρει όλο τον εξοπλισμό των συνεργείων σε μεγάλες κούτες και μαζί με τις βαλίτσες, τα ρούχα, τα παπούτσια και τα καλλυντικά τα έστειλαν όλα στο αεροδρόμιο με φορτηγά. Και κάπως έτσι έπεσε η αυλαία του… Emily in Mykonos που θα δούμε στο Netflix λίγο πριν από το τέλος του 2026, το αργότερο στις αρχές του 2027.