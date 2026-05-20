«Emily in Paris»: Το φιλί της Έμιλι με τον Γκαμπριέλ σε… μανάβικο της Μυκόνου

Βρε καλώς τα παιδιά! Βουνό με βουνό δεν σμίγει! Όταν η Έμιλι συνάντησε τον Γκάμπριελ στη Μύκονο, ο έρωτάς τους ξαναφούντωσε, ή τουλάχιστον έβγαλε και πάλι μερικές σπίθες! Τι συνέβη;

Πολύ απλά και σύμφωνα με το σενάριο των επεισοδίων του 6ου κύκλου της σειράς «Emily in Paris», οι δύο πρωταγωνιστές Λίλι Κόλινς και Λούκας Μπράβο συναντώνται τυχαία σε ένα μανάβικο στη Μύκονο και εκείνος την κοιτά με απορία γιατί ναι μεν της είχε πει «Come to Greece για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together», αλλά δεν περίμενε κιόλας να τη βρει πάνω από τον πάγκο με τα λαχανικά, τα φρούτα και τα κουλούρια Θεσσαλονίκης (άσχετο λίγο αυτό).

Στη συνέχεια φιλιούνται κάπως αμήχανα στο μάγουλο και ανταλλάσσουν μερικές κουβέντες μέχρι που εμφανίζεται η Μίντι (Άσλεϊ Παρκ) και η πριβέ στιγμή τους διακόπτεται απότομα, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Στο ηλιοβασίλεμα

Το απόγευμα της Τρίτης 19/5, τα γυρίσματα συνεχίστηκαν στους εμβληματικούς Μύλους της Μυκόνου με φόντο το παγκοσμίως διάσημο ηλιοβασίλεμα. Η Έμιλι είχε αυτή τη φορά ένα πιο casual - αλλά πάντα προσεγμένο- look, ενώ ο Γκάμπριελ ήταν γοητευτικός μέσα στο λευκό πουκάμισό του. Στα πλάνα του Mykonos Live TV βλέπουμε τον σκηνοθέτη να τους εξηγεί που πρέπει να σταθούν για να αποδώσουν τον ρόλο τους, ενώ πολύ μεγάλη σημασία δόθηκε στο φυσικό φως. Οι δυο τους ήταν χαμογελαστοί και ευδιάθετοι και τραβούσαν φωτογραφίες με τα κινητά τους.

Τα άτομα της παραγωγής είχαν αποκλείσει και πάλι την περιοχή ώστε να μην πλησιάζει κανείς, ειδικά παπαράτσι, εικονολήπτες και fans της σειράς, ενώ προστάτευαν τους πρωταγωνιστές με μαύρες ομπρέλες τις οποίες και άνοιγαν μπροστά τους. Στόχος ήταν το γύρισμα να συνεχιστεί απρόσκοπτα και να διαρρεύσει όσο το δυνατόν λιγότερο υλικό στα ΜΜΕ και τα social media.