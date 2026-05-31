Όταν το Hollywood έρχεται Ελλάδα: Εμβληματικές ταινίες με διάσημους ηθοποιούς που έμειναν στην ιστορία

Είναι ο εκτυφλωτικός ήλιος, τα τιρκουάζ νερά, η ασύγκριτη γραφικότητα και η μακραίωνη ιστορία της Ελλάδας που την έχουν μετατρέψει σε πόλο έλξης για τα γυρίσματα αξέχαστων ταινιών που άφησαν εποχή. Και ενώ βρισκόμαστε στον απόηχο των γυρισμάτων της πολυσυζητημένης σειράς «Emily In Paris» οι συντελεστές της οποίας ενθουσιάστηκαν με την Μύκονο όπου βρέθηκαν για αρκετές ημέρες, πάμε να θυμηθούμε εμβληματικές ταινίες που γυρίστηκαν στην χώρα μας.

Η ταινία που ουσιαστικά έβαλε την Ελλάδα στον χάρτη των χολιγουντιανών παραγωγών, ήταν αυτή με τίτλο «Το παιδί και το δελφίνι». Η Σοφία Λόρεν πρωταγωνιστεί στα μαγικά σοκάκια της Ύδρας (ενώ τα γυρίσματα περιελάμβαναν επίσης πλάνα από τη Ρόδο, την Αθήνα και τα Μετέωρα ) και αναδεικνύει διεθνώς την ομορφιά της. Το story έχει ως εξής: Η Φαίδρα, μια φτωχή Υδραία σφουγγαρού, ανακαλύπτει τυχαία στον βυθό ένα αρχαίο χρυσοχάλκινο άγαλμα αμύθητης αξίας: ένα παιδί πάνω σε ένα δελφίνι, το οποίο θεωρείται ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Στην προσπάθειά της να το αξιοποιήσει, διχάζεται ανάμεσα σε έναν έντιμο Αμερικανό αρχαιολόγο (που θέλει να το παραδώσει στο ελληνικό κράτος) και έναν αδίστακτο συλλέκτη έργων τέχνης (που σκοπεύει να το φυγαδεύσει στο εξωτερικό).

Και πάμε στην Ρόδο με την ταινία «Τα Κανόνια του Ναβαρόνε» του 1961. Μια επική, πολεμική περιπέτεια με τους Γκρέγκορι Πεκ και Άντονι Κουίν που έδωσε τεράστια τουριστική και οικονομική ώθηση στο νησί. Ο διάσημος πρωταγωνιστής μαγεύτηκε από μια συγκεκριμένη παραλία του νησιού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η περιοχή αυτή πήρε τιμητικά το όνομά του και είναι γνωστή μέχρι σήμερα ως «Παραλία Άντονι Κουίν».

«Αλέξης Ζορμπάς», Η απόλυτη εμβληματική ταινία του 1964 με τον Άντονι Κουίν να χορεύει το διάσημο συρτάκι γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στα Χανιά και στην παραλία του Σταυρού. Ο Μίκης Θεοδωράκης συνέθεσε τη μουσική της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη και ο χορός του Ζορμπά καθιέρωσε το «Συρτάκι» ως το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό πολιτιστικό σύμβολο παγκοσμίως.

Εντυπωσιακές σκηνές καταδίωξης στα μοναστήρια των Μετεώρων και γυρίσματα στην Κέρκυρα περιλαμβάνει η ταινία του Τζέιμς Μποντ με τον Ρότζερ Μουρ «Για τα μάτια σου μόνο». Πρόκειται για την 12η κατασκοπευτική ταινία της σειράς Τζέιμς Μποντ που κυκλοφόρησε το 1981 και μάλιστα η κορύφωση της ταινίας περιλαμβάνει την εντυπωσιακή αναρρίχηση του Μποντ στους απόκρημνους βράχους για να φτάσει στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, το οποίο στο σενάριο ονομαζόταν «Άγιος Κύριλλος».

Το Χόλιγουντ μετακόμισε στην Κεφαλονιά για τις ανάγκες του πολεμικού ρομάντζου που διαδραματίζεται κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» με πρωταγωνιστές τον Νίκολας Κέιτζ και την Πενέλοπε Κρουζ. Η παραλία που υμνήθηκε στην ταινία, η παραλία Χοργοτά, που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Κεφαλονιάς κοντά στα Κομιτάτα της Ερισού και είναι γνωστή και ως Γοργοτά αλλά και ως η παραλία του Λοχαγού Κορέλι.

Από τις πιο γνωστές ταινίες και η ταινία «Lara Croft Tomb Raider: Το Λίκνο της Ζωής» του (2003) στην οποία η Αντζελίνα Τζολί ως Λάρα Κροφτ ξεκινά την περιπέτειά της με φόντο το ηφαίστειο και την Οία της Σαντορίνης. Να σημειωθεί ότι η ταινία αποτέλεσε ένα από τα πρώτα μεγάλα βήματα του Σκωτσέζου ηθοποιού Τζέραλντ Μπάτλερ στο Χόλιγουντ, πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός με τους 300.

Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε το παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο «Mamma Mia» με τη Μέριλ Στριπ και τον Πιρς Μπρόσναν γυρίστηκε στη Σκόπελο και στο περίφημο εκκλησάκι του Άη Γιάννη, τη Σκιάθο και το Πήλιο. Η πλοκή έχει ως εξής: Η Sophie αναζητά τον πραγματικό της πατέρα για να τον καλέσει στον γάμο της, προσκαλώντας κρυφά τρεις πρώην εραστές της μητέρας της, Donna, σε ένα ελληνικό νησί.

Πριν τα Μεσάνυχτα (Before Midnight, 2013): Το τρίτο μέρος της διάσημης ρομαντικής τριλογίας με τον Ίθαν Χοκ και τη Ζιλί Ντελπί γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στη Μεσσηνία, στην Πύλο και την Καρδαμύλη και κύριος χώρος της αφήγησης είναι το σπίτι του διάσημου φιλέλληνα Βρετανού συγγραφέα Πάτρικ Λη Φέρμορ στην Καρδαμύλη.