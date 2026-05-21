Αποκλειστικά στον Flash:Το πάρτι της χρονιάς - Όσα έγιναν στα γενέθλια της Τερέζας Λεντούδη

Η αλλαγή δεκαετίας είναι πάντα ένας σημαντικός σταθμός στη ζωή των ανθρώπων και του αξίζει να γιορταστεί. Και η συμπλήρωση των 40 χρόνων ήταν μία υπέροχη στιγμή για την Τερέζα Λεντούδη, από τις πιο αγαπητές προσωπικότητες της Αθήνας και σύζυγος του εφοπλιστή και ιδιοκτήτη της ναυτιλιακής εταιρείας Evalend Shipping Κρίτωνα Λεντούδη, να γιορτάσει πανηγυρικά την καινούρια δεκαετία της ζωής της.

Τερέζα Λεντούδη- Κρίτωνας Λεντούδης

Ήταν το πάρτι της χρονιάς από όλες τις απόψεις. Το Mansion του κτήματος Νάσιουτζικ φωταγωγήθηκε και μεταμορφώθηκε σε έναν χώρο υψηλης αισθητικής που θύμιζε το Παρίσι με τα γιορτινά του και τα prive club της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Λαμπερές λεπτομέρειες στον χώρο που στήθηκε εξ ολοκλήρου για τη βραδιά, με την προσωπικη επιμέλεια και καθοδήγηση της Τερέζας Λεντούδη, με κυρίαρχο το baby pink και το φωτεινό ροζ.

Η εορτάζουσα επιμελήθηκε όλη τη βραδιά

Η ειδική κατασκευή-τούρτα στην οποία ανέβηκε η εορτάζουσα για να σβήσει την "20+20" τούρτα της, εντυπωσίασε ως βασικό στοιχείο μέσα στο Mansion Νάσιουτζικ.

Η Τερέζα Λεντούδη έτοιμη να μπει στη νέα δεκαετία της ζωής της

Η μουσική δεν σταμάτησε ούτε λεπτό και η έκπληξη της βραδιάς, το συγκρότημα καθώς και το μπαλέτο που ήρθαν αποκλειστικά για τη βραδιά από τη Γαλλία, καταχειροκροτήθηκαν από τους 350 καλεσμένους, που χόρεψαν στους ρυθμούς τους.

Η Τερέζα Λεντούδη με την Αφροδίτη Σταθοκωστοπούλου

Στο πλευρό της καλλονής Τερέζας Λεντούδη πάντα ο σύζυγος της, Κρίτωνας Λεντούδης, για τον οποίο μίλησε με συγκινητικά λόγια όταν πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στους καλεσμένους, εξομολογούμενη τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για όσα υπέροχα ζουν μαζί ως ζευγάρι και τον ευχαρίστησε που έκανε πραγματικότητα τη βραδιά που ονειρευόταν για τα γενέθλιά της.

Το συγκρότημα που διασκέδασε τους καλεσμένους και το μπαλέτο ήρθαν αποκλειστικά για τη βραδιά από τη Γαλλία

Η οικοδέσποινα ευχαρίστησε όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα της, άνθρωποι από τον επιχειρηματικό και ναυτιλιακό χώρο, από τα media, κοσμικές προσωπικότητες, καθώς και όλους εκείνους με τους οποίους τη δένει φιλία χρόνων.

Η Τερέζα Λεντούδη με την Ιωάννα Σρόιτερ

Μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες όλοι διασκέδασαν και έφυγαν ευχόμενοι στην εορτάζουσα να είναι υγιής και ευτυχισμένη.