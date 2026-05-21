Οι τηλεθεατές γύρισαν την πλάτη στο τέλος του «Survivor» - Μονοψήφια τα ποσοστά του

Η απόφαση του ΣΚΑΪ και της Acun Medya να ρίξει αυλαία το φετινό «Survivor» με ένα τελευταίο μίνι συμβούλιο στο νησί δεν έτυχε της αποδοχής του τηλεοπτικού κοινού που κράτησε τις συνήθειές του.

Το βράδυ της Τετάρτης 20/5 ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το φινάλε του ριάλιτι επιβίωσης με το έπαθλο των 250.000€ να πηγαίνει στον Σταύρο Φλώρο, τον παίκτη που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Το 20λεπτης διάρκειας έκτακτο επεισόδιο άγγιξε το 9,2% στο γενικό σύνολο και το 6,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

Το γύρισαν στο γέλιο

Η μεγάλη επιτυχία της φετινής σεζόν, η κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που έπαιζε απέναντι από το «Survivor» κράτησε το κοινό της με την τηλεθέαση του ALPHA να αγγίζει το 20,2% στο σύνολο και το 20,1% στο δυναμικό κοινό.

Το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου χάρισε στον ΑΝΤ1 12,2% στο σύνολο και 11,2% στο δυναμικό κοινό.

Το «MasterChef» του STAR κρατήθηκε στο 11,8% στο σύνολο, ενώ έκανε 15% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά η κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά» έκανε 9% και 11,3% αντίστοιχα.