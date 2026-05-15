Σταύρος Φλώρος - Survivor: Η πρώτη φωτογραφία από το νοσοκομείο - Χαμογελά γιατί κατάφερε να ζήσει

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου - του παίκτη του Survivor που υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του ποδιού του - η συμπαίκτριά του Μάντισα Τσότα που αποχώρησε πρόσφατα από το ριάλιτι επιβίωσης ανήρτησε στα instagram stories της μια φωτογραφία του που τον δείχνει να της μιλά χαμογελαστός μέσα από το νοσοκομείο στην βίντεο κλήση που έκαναν.

«Σας ευχαριστώ όλους για την στήριξη σας!!! Οι σκέψεις μου είναι με τον Σταύρο και την οικογένεια του. Όλες τις προηγούμενες μέρες ήμουν σοκαρισμένη. Προσεύχομαι για εκείνον καθημερινά και του εύχομαι καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, να είναι σύντομα κοντά μας.» σχολίασε στην λεζάντα βίντεο που ανήρτησε λίγο αργότερα.