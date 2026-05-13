Survivor: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω», τα πρώτα λόγια του Σταύρου Φλώρου μετά το ατύχημα

Για την πρώτη συνομιλία που είχε με τον γιο της μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor, μίλησε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου. Όπως είπε στον ΑΝΤ1, ο 22χρονος είναι ψύχραιμος και δυνατός, παρά τον μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του. Σημείωσε ξανά πως ο γιος της είχε αφήσει σημαδούρα στην επιφάνεια της θάλασσας, πριν βουτήξει για ψαρουντούφεκο, ενώ ευχαρίστησε τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, που τον βοήθησε για να σταματήσει η αιμορραγία και να φτάσει εγκαίρως στη στεριά που τον περίμενε το ασθενοφόρο.

«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση γιατί δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βιντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτό που μου είπε είναι: «Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε». Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα», είπε αρχικά.

«Έψαξα τους γονείς του Μάνου, βρήκα τη μητέρα του και τον αδελφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω στον ίδιο να τον ευχαριστώ», συνέχισε.

Ο πατέρας του από την άλλη εξήγησε πως χρειάστηκαν 40 λεπτά για να φτάσει ο γιος του στο νοσοκομείο, χρονικό διάστημα που αιμορραγούσε ακατάσχετα. Πρόσθεσε πως ο γιος του έχει ολοκληρώσει τα χειρουργεία και πλέον είναι σε σταθερή κατάσταση. Αναμένεται μάλιστα να μεταβεί στον Άγιο Δομίνικο μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του ώστε να στηρίξουν το παιδί του.

