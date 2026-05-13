Survivor: Στον Άγιο Δομίνικο οι γονείς του Σταύρου Φλώρου - Πιθανή η διακομιδή του παίκτη στις ΗΠΑ

Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου ο παίκτης του ριάλιτι σόου Survivor, Σταύρος Φλώρος, που ακρωτηριάστηκε όταν διερχόμενο σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Οι γονείς του ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή και ήδη βρίσκονται καθ' οδόν προς το νησί της Καραϊβικής προκειμένου να σταθούν δίπλα στο παιδί τους. Σε ανακοίνωση της, η εταιρεία παραγωγής του Ατζούλ Ιλιτζαλί, Acun Medya αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του 22χρονου σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

«Έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του. Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı. Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του» αναφέρει η Acun Medya.

Λάκης Φλώρος: «Θα κινηθούμε νομικά»

Ο FLASH επικοινώνησε με τον πατέρα του άτυχου νεαρού, κ. Λάκη Φλώρο και ενημερώθηκε σχετικά με την πορεία της υγείας του. «Χθες επικοινώνησαν μαζί μας από την παραγωγή και μας ενημέρωσαν για το περιστατικό. Ευτυχώς είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του Σταύρου. Έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και το δεύτερο 24ωρο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα» δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η μόνη επικοινωνία που έχει η οικογένειά του είναι με άτομα της παραγωγής καθώς με τον γιο τους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ακόμα. «Με τον Σταύρο δεν έχουμε καμία επικοινωνία ακόμα, γιατί μετά την επέμβαση είναι σε καταστολή. Ξυπνάει και κοιμάται γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος» ανέφερε.

Η μητέρα του περιγράφοντας πώς συνέβη το ατυχές περιστατικό δήλωσε ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στη θάλασσα ήταν μέσα στα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος δεν έπρεπε να μπει στα δικά τους όρια γι' αυτό και το παιδί χτύπησε πολύ. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο και έχασε πολύ αίμα και το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούν πολλά χειρουργεία ακόμα.

Ο κ. Λάκης Φλώρος επίσης ανέφερε ότι όταν ο γιος του, τού είπε ότι θα πάρει μέρος στο Survivor εκείνος δεν είχε κανέναν φόβο γιατί όπως μας είπε χαρακτηριστικά «Και στο αμάξι όταν βρίσκεσαι, κίνδυνος υπάρχει».

Τέλος ξεκαθάρισε ότι σκέφτεται να επικοινωνήσει με δικηγόρο, αν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. «Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και εννοώ όσον αφορά στην αποκατάσταση της υγείας του παιδιού μου, θα κινηθώ νομικά».