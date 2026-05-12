Ο γνωστός ψαροντουφεκάς Δήμος Αδάμης στον FLASH: «Υπάρχουν βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται»

Το καλοκαίρι πλησιάζει και οι εξορμήσεις στις παραλίες πληθαίνουν. Όμως, αυξάνονται και οι κίνδυνοι που κρύβονται από τα θαλάσσια σπορ που οι λάτρεις εξασκούν χωρίς να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.

Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος συμμετείχε στο ριάλιτι Survivor, ο φημισμένος Έλληνας εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης και ψαροντούφεκου και δημιουργός/ιδιοκτήτης της Spearfishing Life, Δήμος Αδάμης μίλησε στον FLASH για το άθλημα. Παράλληλα μας εξήγησε ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει και να προσέξει όποιος θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή και η σωματική του ακεραιότητα.

«Αυτό που ορίζει ο νόμος είναι ότι υπάρχει μια σημαδούρα με καταδυτική σημαία που υποδεικνύει ότι υπάρχει υποβρύχια δραστηριότητα. Από πλευράς του, ο δύτης υποχρεούται να έχει σημαδούρα και να μένει 50 μέτρα γύρω από αυτή, δεν πρέπει να απομακρυνθεί. Από πλευράς των χειριστών ταχυπλόων πρέπει να κρατούν 150 μέτρα απόσταση από τις σημαδούρες. Φυσικά, όταν ψαρεύουμε έχουμε πάντα το ένα μας αυτί έξω από το νερό για να ακούμε» ξεκαθάρισε αρχικά ο Δήμος Αδάμης.

Σε περίπτωση που το ψαροντούφεκο πραγματοποιείται σε ζευγάρι ο κ. Αδάμης σημείωσε ότι: «Το σωστό είναι το ψαροντούφεκο να γίνεται με δυο άτομα ώστε ο ένας να προσέχει τον άλλο. Όταν ένας καταδύεται, ο άλλος έχει τον νου του να προσέχει τόσο τον άνθρωπο που βρίσκεται στο νερό όσο και το τι συμβαίνει έξω από αυτό. Σε περίπτωση που πλησιάζει κάποιο σκάφος, τότε σηκώνει το όπλο του ψηλά για να φανεί στους χειριστές».

Αυτό που αξίζει επίσης να αναφερθεί όπως σημείωσε χαρακτηριστικά είναι ότι «όπου μπαίνουν σκάφη στη θάλασσα, να υπάρχουν ταμπέλες που να υποδεικνύουν ότι πρέπει να εφαρμόζεται η απόσταση των 150 μέτρων από τις σημαδούρες. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει γιατί ο κόσμιος πολλές φορές δεν γνωρίζει, ειδικά εκεί που νοικιάζουν βαρκάκια χωρίς δίπλωμα».

Είναι ασφαλές να κάνεις ερασιτεχνικά ψαροντούφεκο;

Παράλληλα, σχετικά με την επιθυμία ενός ανθρώπου να εξασκήσει ένα άθλημα το οποίο δεν γνωρίζει, ο Δήμος Αδάμης εφίστησε την προσοχή κυρίως στους ερασιτέχνες τονίζοντας «Ένας αρχάριος που ξεκινάει τώρα πρέπει να κάνει το σχολείο ελεύθερης κατάδυσης γιατί αυτό θα του μάθει όλα όσα χρειάζεται για την ασφάλειά του μέσα στο νερό γενικότερα. Από εκεί και πέρα προστίθενται και κάποια μέτρα ασφαλείας γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κρατάς ένα όπλο στα χέρια σου. Το βασικό είναι ότι σε μια σχολή θα μάθουν να αναπνέουν σωστά, να χαλαρώνουν μέσα στο νερό, θα αποκτήσουν άνεση».

«Εάν δεν ξέρεις ότι πρέπει να έχεις σημαδούρα είναι εγκληματικό τόσο για εσένα όσο και για τον άνθρωπο με το σκάφος» σημείωσε εμφατικά.

Πού επιτρέπεται να ψαρεύεις;

Αναφορικά με τα σημεία στα οποία επιτρέπεται, ή όχι, το ψαροντούφεκο, ο Δήμος Αδάμης τόνισε «ο ψαροντουφεκάς μπορεί να πάει όπου θέλει. Οι γενικοί περιορισμοί που ισχύουν είναι ότι απαγορεύεται να είσαι 200 μέτρα από εισόδους/εξόδους λιμανιών, διότι είναι δίαυλοι και άρα υπάρχει έντονη κίνηση σκαφών. Επίσης απαγορεύεται να είσαι σε παραλίες που φέρουν σήμανση ότι βρίσκονται λουόμενοι.

Υπάρχουν ωστόσο και τοπικοί περιορισμοί ανά περιοχή. Για παράδειγμα, από τον Πειραιά έως το Λαγονήσι απαγορεύεται το ψαροντούφεκο ακριβώς διότι υπάρχει πολύ έντονη κίνηση σκαφών».