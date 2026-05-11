Σοβαρό ατύχημα για παίκτη του Survivor - Αναστέλλεται η μετάδοση του ριάλιτι, η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο με θύμα παίκτη του Survivor.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συμμετέχων τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο ριάλιτι, με την κατάστασή του να απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα. Ο ΣΚΑΪ ανέφερε σε σχετική του ανακοίνωση ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την υγεία του παίκτη.

Μάλιστα, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή μετάδοσης του προγράμματος. Στο μεταξύ, ο παίκτης βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη φροντίδα και την αποκατάστασή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».