Survivor: Αγωνία για τον Σταύρο Φλώρο - «Δεν είναι σε κατάσταση να μεταφερθεί» λέει ο Άδωνις

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στον Άγιο Δομίνικο ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε από διερχόμενο τουριστικό σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά Μέσα, πρόκειται για τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Για «πολύ σοβαρό τραυματισμό» του Έλληνα παίκτη του Survivor έκανε λόγο το πρωί της Τρίτης (12/5) και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, για τον Σταύρο Φλώρο, έχει ζητήσει επίσημη ενημέρωση για το τί έχει συμβεί αλλά από όσο γνωρίζει, «αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι σε κατάσταση για να μεταφερθεί». Όπως πρόσθεσε, πάντως, «αν ζητήσουν οι συγγενείς μεταφορά του στην Ελλάδα θα το κάνουμε, δεν αφήνουμε κανέναν πίσω».

Το χρονικό του ατυχήματος

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα noticiasenunclic.com, ο 22χρονος Έλληνας τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Κυριακής στα ανοιχτά του νησιού Saona.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Saona σε τουριστική εκδρομή όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σηματοδότησης στην περιοχή όπου γυρίζεται το ριάλιτι «Survivor».

Όπως μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, ο Σταύρος Φλώρος υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Έλαβε άμεση ιατρική βοήθεια από το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο της περιοχής, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη φροντίδα.

AcunMedya: Sτο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου

Σε μία διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε η εταιρεία παραγωγής Acun Medya αναφορικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε o παίκτης του Survivor, εξαιτίας του οποίου έχει διακοπεί προσωρινά η μετάδοση του ριάλιτι από τον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της AcunMedya, «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

ΣΚΑΙ: Αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του Survivor

Νωρίτερα, ο ΣΚΑΪ είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία εξέφραζε τη στήριξη και τη συμπαράστασή του προς τον τραυματία παίκτη και την οικογένειά του. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι, αν και η παραγωγή του παιχνιδιού πραγματοποιείται αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Acun Medya, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του παίκτη και προτίθεται να συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική του φροντίδα, αλλά και στη διαδικασία αποκατάστασής του.

Τέλος, σημειώνεται πως η προβολή του προγράμματος αναστέλλεται μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού:

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του "Survivor" στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του "Survivor" γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».