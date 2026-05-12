Αποκλειστικό - Κολιδά για Survivor: «Κινδύνεψε η ζωή μου. Νοιάζονται μόνο για το χρήμα και το σόου»

Το 2017 το Survivor σημαδεύτηκε από το τροχαίο ατύχημα των Μαχητών και τους σοβαρούς τραυματισμούς τους. Πρωταγωνιστές ο Μάριος Πρίαμος και η Ειρήνη Κολιδά. Τότε, όλοι οι φανατικοί τηλεθεατές του reality παιχνιδιού επιβίωσης αγωνιούσαν για το τι θα συνέβαινε με την υγεία των παικτών και τις συνθήκες της νοσηλείας τους. Η τηλεόραση, όμως, πρόβαλλε την αλήθεια; Τα μονταρισμένα επεισόδια πόσα έδειξαν από όσα έζησε η Ειρήνη Κολιδά; Επτά χρόνια μετά κι ενώ όλοι είναι ανάστατοι με τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου, η Ειρήνη Κολιδά μίλησε αποκλειστικά στον FLASH και αποκάλυψε για πρώτη φορά όσα έζησε:

Πώς ένιωσες όταν έμαθες αυτό που συνέβη στον Σταύρο Φλώρο;

Αμέσως έκανα αναβίωση. Έζησα ξανά όλα όσα πέρασα. Στενοχωρήθηκα, γέμισε λύπη η ψυχή μου. Το ατύχημα του Σταύρου είναι τραγικό, το δικό μου ήταν μικρότερης κλίμακας, αλλά...

Αλλά ; Τι εννοείς; Περίμενες ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο;

Με πήραν τηλέφωνο φίλοι και μου το είπαν. Οι λεπτομέρειες που κυκλοφορούν δείχνουν ότι η παραγωγή νοιάζεται μόνο για το χρήμα και το εντυπωσιακό επεισόδιο. Ήμουν σίγουρη ότι θα συνέβαινε κάτι πιο ακραίο από το δικό μου ατύχημα. Καθαρά από τύχη δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο σε μένα. Όταν είσαι σε ένα φορτηγάκι, σε μία καρότσα με τη βροχή, χωρίς ζώνη, με ντόπιους που τρέχουν σαν τρελοί και δεν μιλάνε ούτε αγγλικά για να συνεννοηθείς και χωρίς κανέναν από την παραγωγή να ελέγχει τη μεταφορά, είναι ξεκάθαρο ότι μπορεί συμβεί οτιδήποτε. Θέμα τύχης που δεν συνέβησαν και χειρότερα.Αρκετές φορές έχει ειπωθεί ότι πίσω από όσα έβλεπαν οι τηλεθεατές κρύβονταν άλλα;Επειδή έρχεται η στιγμή που η αλήθεια πρέπει να ειπωθεί, ναι, άλλα βλέπατε άλλα ζούσα.

Θέλεις να μου περιγράψεις τι βίωσες;

Τι να σου πρωτοπώ. Από τι να ξεκινήσω; Από όταν ήμουν στο νοσοκομείο για 2 εβδομάδες και δεν είχα μιλήσει με κανέναν; Από όταν ο ίδιος ο Ατζούν θεώρησε ότι πρέπει να πάω στο συμβούλιο και να είμαι όρθια ενώ είχα λοίμωξη στο αίμα και ήμουν υποχρεωτικά με ορό; Οι γιατροί δεν ήθελαν να πάω, επέμεναν ότι δεν πρέπει να φύγω από το νοσοκομείο όσο είχα τον ορό με την αντιβίωση.

Με πήραν και με πήγαν στο συμβούλιο και μάτωνα! Έκλαιγα, φώναζα, χτυπιόμουν. Ήρθε ο γιατρός στο συμβούλιο και με διαβεβαίωσε ότι δεν θα πάθω τίποτα και όλα θα είναι καλά γιατί θα μου δώσουν ένα χάπι. Ακόμα μιλάμε για αυτό με φίλους και συμπαίκτες και αναρωτιόμαστε πως το έκανα. Μου έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό! Για να μη φανεί στο επεισόδιο, μου έβγαλαν τον ορό και με τρύπησαν στο πόδι. Κινδύνεψα.

Πώς κατάφερες να τα βγάλεις πέρα;

Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολλούς πόνους. Πέρασα δύσκολα. Φοβήθηκα πολύ ότι δεν θα γυρίσω. Στο νοσοκομείο δεν μιλούσαν αγγλικά, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ τις δυο εβδομάδες που νοσηλεύτηκα. Μου έδιναν κορτιζόνη χωρίς να μου το πουν και έτρωγα κανονικά αλάτι και ζάχαρη.

Η παραγωγή τι ρόλο έπαιξε; Τι σου έλεγαν;

Η παραγωγή ήταν απούσα. Έρχονταν μια φορά την εβδομάδα και μου έφερναν γλυκά. Με την κορτιζόνη στον οργανισμό μου.

Πιστεύεις ότι δεν έχει αλλάξει κάτι;

Εννοείται ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο Survivor και να μην το μάθουμε. Δεν ξέρω τι έγινε με το παιδί κι αν είχε τη φούσκα, αν του την έδωσαν. Είναι τραγικό!