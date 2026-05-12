Αποκλειστικό - Survivor: «Το παιχνίδι γίνεται σε τριτοκοσμική χώρα και δεν υπάρχουν όλες οι παροχές»

Συγκλονισμένοι είναι όλοι οι παίκτες που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια από το «Survivor», μόλις άκουσαν την είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου που έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σηματοδότησης στην περιοχή όπου γυρίζεται το ριάλιτι «Survivor».

Ο FLASH επικοινώνησε με την Σταυρούλα Χρυσαειδή που συμμετείχε τρεις φορές στο ριάλιτι επιβίωσης ( Το 2022 στους Μαχητές, τερματίζοντας στην 5η θέση, το 2023 επέστρεψε και κατέλαβε την 6η θέση και το 2024 είχε ακόμα μια συμμετοχή αλλά αποχώρησε πρόωρα) και μίλησε μαζί της για τους κινδύνους, την ασφάλεια των παικτών, αλλά και το πώς έμαθε το δυσάρεστο συμβάν.

«Εμένα με πήρε τηλέφωνο η Ελένη Χαμπέρη ( σ.σ πρώην παίκτρια του Survivor ) και με ενημέρωσε και στην συνέχεια άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα και άνθρωποι που δεν γνώριζα για να με πληροφορήσουν για το γεγονός» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Όταν το έμαθα, ένιωσα λίγο περίεργα γιατί τόσα χρόνια δεν είχε συμβεί κάτι παρόμοιο. Επειδή όλοι είχαμε ζήσει την εμπειρία... εγώ είχα πάει τρεις φορές. Μου φάνηκε πολύ περίεργο λοιπόν που κάποιος χτύπησε εκτός αγωνισμάτων, γιατί στα αγωνίσματα είναι πιο εύκολο να χτυπήσεις και εγώ εκεί είχα χτυπήσει. Μικροτραυματισμοί συνέβαιναν κατά καιρούς λόγω των συνθηκών... πεινάς και είσαι κουρασμένος και είναι εύκολο να χτυπήσεις.

Πάντα είχαμε επιτήρηση στην παραλία και έξω από την παραλία, υπήρχαν drones,δημοσιογράφοι, σεκιούριτι. Δεν νιώθαμε ανασφάλεια. Αν ένιωθα άλλωστε δεν θα συμμετείχα τρεις φορές».

Μεταξύ άλλων εξήγησε: «Όταν κάποιος έκανε ψαροντούφεκο, είχε μαζί του ένα κιτ. Το ψαροντούφεκο, μάσκες, βατραχοπέδιλα και σημαδούρα, ούτως ώστε αν κάποιο σκάφος πήγαινε να πλησιάσει κοντά, να μας δει. Θυμάμαι ότι ο Κόρο πήγαινε πολύ βαθιά για να κάνει ψαροντούφεκο».

Η Σταυρούλα Χρυσαειδή θυμήθηκε και τον τραυματισμό της συμπαίκτριάς της το 2024, Αναστασίας Τσέρου και δήλωσε: «Θυμάμαι ότι η Αναστασία χτύπησε το κεφάλι της σε αγώνα και ο Ατζούν την πήρε με το ιδιωτικό τζετ. Ήταν πάντα παρούσα η ιατρική φροντίδα αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το παιχνίδι γίνεται σε μια τριτοκοσμική χώρα και δεν υπάρχουν όλες οι παροχές.

Δεν γίνεται με ένα μεμονωμένο περιστατικό να χαρακτηρίσουμε την παραγωγή και να την σταυρώσουμε στον τοίχο. Τόσα χρόνια έχουμε περάσει περίπου 300 παίκτες... Το μόνο που ευχόμαστε όλοι είναι να είναι καλά το παιδί που χτύπησε...».