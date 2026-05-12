Δαλάκα για τον ακρωτηριασμό του παίκτη στο Survivor: Τα πράγματα είναι επικίνδυνα σε εκείνο το μέρος

Ένα story στο instagram ανήρτησε η Κατερίνα Δαλάκα θέλοντας να ευχηθεί περαστικά στον άτυχο παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλώρο, που υπέστη μερικό ακρωτηριασμό, ύστερα από ατύχημα που είχε καθώς έκανε ψαροντούφεκο.

Ο FLASH επικοινώνησε μαζί της, αλλά η ίδια δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις.

«Θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου περαστικά στον Σταύρο. Η οικογένειά του να βρει δύναμη να τον στηρίξει. Εύχομαι πραγματικά να γίνει καλά. Όλο το βράδυ δεν έχω κοιμηθεί, νομίζω ότι έχει συγκλονιστεί όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχουν λόγια... Δεν θα έκανα το βίντεο απλά επειδή έχω λάβει άπειρα μηνύματα. Ναι, τα πράγματα είναι επικίνδυνα σε εκείνο το μέρος αλλά προέχει η υγεία των ανθρώπων... το να γίνει καλά ο Σταύρος» σχολίασε στο story.