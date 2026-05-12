Από τη μελισσοκομία στο Survivor: Ποιος είναι ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε από σκάφος

Σε σοβαρή κατάσταση και με μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι νοσηλεύεται στη Δομινικανή Δημοκρατία ο 22χρονος παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης με ψαροντούφεκο.



Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο ο Γιώργος Λιανός που παρουσιάζει το ριάλιτι όσο και οι υπόλοιποι παίκτες του Survivor είναι σοκαρισμένοι και πολύ στεναχωρημένοι.

«Το ότι έζησε είναι θαύμα»

Ο πατέρας του τραυματία ανέφερε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega: «Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δυο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και σημαδούρα άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε, ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα» είπε ο πατέρας του τραυματισμένου νεαρού.

Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος – Από τη μελισσοκομία στο Survivor



Ο 22χρονος κατάγεται από τη Μεσορόπη Καβάλας και προέρχεται από πολυμελή οικογένεια δέκα παιδιών εκ των οποίων τα 7 είναι κορίτσια.

Το προφίλ του ταιριάζει ιδανικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι αφού ο νεαρός έχει ζήσει μακριά από ανέσεις, κοντά στη φύση σε συνθήκες που απαιτούν αντοχή και προσπάθεια επιβίωσης σε αντίξοες καταστάσεις: «Μεγάλωσα με την ιδέα ότι αν υπάρχει ένα κομμάτι ψωμί, θα κοπεί σε έντεκα κομμάτια. Έτσι έμαθα να επιβιώνω και να είμαι ευτυχισμένος με τα λίγα» έχει πει στο παρελθόν.

Μεταξύ των όσων δήλωσε για τον εαυτό του, όταν μπήκε στο τηλεοπτικό παιχνίδι Survivor είναι ότι:

από μικρός εργάστηκε σε οικοδομές και χωράφια, ενώ ο πατέρας του δραστηριοποιείται στη μελισσοκομία, όπου εργαζόταν και ο ίδιος πριν το ριάλιτι.

έχει σπουδάσει Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, αλλά επέλεξε να ασχοληθεί με τη γη.

είναι χαμογελαστός, εύθυμος και γεμάτος ενέργεια

παράλληλα είναι δυναμικός, ηγετικός και ειλικρινής ακόμα κι αν αυτό μπορεί να πονέσει τους άλλους

από μικρός έμαθε τι σημαίνει να μοιράζεσαι, να επικοινωνείς σωστά και να αντέχεις

παίζει ποδόσφαιρο και κάνει πυγμαχία

αγαπάει τη φύση, το βουνό και τις δύσκολες συνθήκες

Το X τον συμπάθησε από την πρεμιέρα του Survivor

Από την έναρξη της προβολής του ριάλιτι επιβίωσης, οι χρήστες του Twitter/X έδειξαν να προκρίνουν ως αγαπημένο τους παίκτη τον Σταύρο Φλώρο, εκφράζοντας τη συμπάθειά τους προς το πρόσωπό του.

Μάλιστα οι χρήστες του επέκριναν τους Επαρχιώτες που έβγαλαν υποψήφιο τον Σταύρο στις 20/1.

Τότε ο ίδιος ο παίκτης είχε πει στο συμβούλιο:



Το μοιραίο περιστατικό στη θάλασσα



Ο νεαρός τραυματίστηκε όταν ταχύπλοο σκάφος που κινούταν στην περιοχή τον χτύπησε, με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρά τραύματα στο δεξί.

Οι κακώσεις προκλήθηκαν από τις προπέλες εξωλέμβιων κινητήρων.



Πώς συνέβη το ατύχημα



Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου Walker Nathan Polanco Morales, το σκάφος κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν προσέκρουσε κατά λάθος στον 22χρονο, ο οποίος έκανε καταδύσεις χωρίς σημαδούρα, σε περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του ριάλιτι.

Ο τραυματίας έλαβε άμεσα πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Έκτακτης Ανάγκης 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Τι λένε οι γιατροί και ο υπουργός Υγείας



Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο παίκτης δεν είναι σε κατάσταση μεταφοράς, ενώ αν το ζητήσουν οι συγγενείς, το ελληνικό σύστημα υγείας θα συνδράμει στην περίθαλψή του.

Σύμφωνα με τη μητέρα του, εκτός από τον ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, βλάβες έχουν προκληθεί και στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού του, με τους γιατρούς να επιχειρούν αποκατάσταση με πολλαπλές επεμβάσεις.

Αν και ο νεαρός βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, οι γιατροί εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι, καθώς αναφέρουν πως τα δύο κρίσιμα 24ωρα για την πορεία της υγείας του ολοκληρώνονται σε λίγες ώρες. Μάλιστα, η μητέρα του 22χρονου ανέφερε πως αναμένεται να φτάσει αύριο στον Άγιο Δομίνικο με τον σύζυγό της.

Αναστολή του Survivor – Πώς αντέδρασε ο ΣΚΑΪ και η παραγωγή



Ο τηλεοπτικός σταθμός SKAI TV εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και ανακοίνωσε ότι θα συμβάλει στην ιατρική φροντίδα και αποκατάσταση του παίκτη.

Παράλληλα, αναστέλλεται προσωρινά η μετάδοση του προγράμματος μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος.

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προχώρησε η εταιρεία παραγωγής Acun Medya, τονίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη την ώρα που ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας.

Πρόσθεσε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και τη μεταφορά του τραυματία, ενώ οι λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Τέλος η εταιρεία καταλήγει σημειώνοντας ότι, με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, ζητείται υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη διερεύνηση του περιστατικού. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι υπάρχει δέσμευση για άμεση ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη και τη διαλεύκανσή του.