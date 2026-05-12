Survivor: Σε σοκ ο Λιανός μετά το ατύχημα του παίκτη - Απουσιάζει από την ραδιοφωνική εκπομπή

Συγκλονισμένος είναι ο Γιώργος Λιανός, από την δυσάρεστη είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου και αφορά τον παίκτη του Survivor Σταύρο Φλώρο, που τραυματίστηκε κάνοντας ψαροντούφεκο και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραυματισμό στο δεξί.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από την ραδιοφωνική του εκπομπή εξήγησε ότι για λίγες ημέρες θα απουσιάζει από τον Sfera 102,2. «Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος.

Είναι δίπλα στον παίκτη… Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι και ότι το μυαλό του είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά» είπε χαρακτηριστικά.