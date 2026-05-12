Survivor: Οι πρώτες δηλώσεις των γονιών του άτυχου παίκτη - «Το ότι έζησε είναι θαύμα»

Οι ψυχαγωγικές εκπομπές επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τους γονείς του άτυχου παίκτη του «Survivor» Σταύρου Φλώρου, που ελπίζουν ο γιος τους να ξεπεράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιπέτεια με την υγεία του, μετά τον μερικό ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Συγκλονισμένος ο πατέρας του δήλωσε στην εκπομπή «Buongiorno». «Η κατάσταση ήταν σοβαρή, έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο. Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Η μητέρα του δήλωσε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ότι αύριο θα ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να είναι κοντά στο παιδί της. «Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τον Θεό, επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι» εξομολογήθηκε.