Ο πατέρας του Σταύρου από το Survivor στον FLASH: «Θα κινηθούμε νομικά αν τα πράγματα δεν πάνε καλά»

Συγκλονισμένοι είναι οι γονείς και τα αγαπημένα πρόσωπα του Σταύρου Φλώρου, του παίκτη από το Survivor που υπέστη μερικό ακρωτηριασμό όταν διερχόμενο σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Ο FLASH επικοινώνησε με τον πατέρα του άτυχου νεαρού, κ. Λάκη Φλώρο και έμαθε τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του. «Χθες επικοινώνησαν μαζί μας από την παραγωγή και μας ενημέρωσαν για το περιστατικό. Ευτυχώς είναι καλύτερη η κατάσταση της υγείας του Σταύρου. Έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και το δεύτερο 24ωρο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα» δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η μόνη επικοινωνία που έχει η οικογένειά του είναι με άτομα της παραγωγής καθώς με τον γιο τους δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ακόμα. «Με τον Σταύρο δεν έχουμε καμία επικοινωνία ακόμα, γιατί μετά την επέμβαση είναι σε καταστολή. Ξυπνάει και κοιμάται γιατί ο πόνος είναι αβάσταχτος» ανέφερε.

Η μητέρα του περιγράφοντας πώς συνέβη το ατυχές περιστατικό δήλωσε ότι τα παιδιά που βρίσκονταν στη θάλασσα ήταν μέσα στα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος δεν έπρεπε να μπει στα δικά τους όρια γι' αυτό και το παιδί χτύπησε πολύ. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο και έχασε πολύ αίμα και το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστούν πολλά χειρουργεία ακόμα.

Ο κ. Λάκης Φλώρος επίσης ανέφερε ότι όταν ο γιος του, τού είπε ότι θα πάρει μέρος στο Survivor εκείνος δεν είχε κανέναν φόβο γιατί όπως μας είπε χαρακτηριστικά «Και στο αμάξι όταν βρίσκεσαι, κίνδυνος υπάρχει».

Τέλος ξεκαθάρισε ότι σκέφτεται να επικοινωνήσει με δικηγόρο, αν τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. «Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά και εννοώ όσον αφορά στην αποκατάσταση της υγείας του παιδιού μου, θα κινηθώ νομικά».