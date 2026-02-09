«Φρένο» στις κατασχέσεις για χρέη προς Δήμους – Νέα «ανάσα» μέσω Εξωδικαστικού

Νέα δεδομένα για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις με χρέη προς Δήμους και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ φέρνει από σήμερα η ενεργοποίηση του άρθρου 35 του ν. 5270/2026.

Με έγγραφο-οδηγία που κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες, ο Διοικητής της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάζει «στοπ» στις κατασχέσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Με τη νέα ρύθμιση μπλοκάρονται κατασχέσεις λογαριασμών, μισθών και περιουσιακών στοιχείων, εφόσον ο οφειλέτης ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Τι αλλάζει με τον Εξωδικαστικό για τα χρέη στους Δήμους

Μέχρι σήμερα, οφειλές προς Δήμους που είχαν μπει σε διαδικασία κατασχέσεων έμεναν εκτός ρύθμισης. Αυτό τελειώνει. Η επέκταση του Εξωδικαστικού ανοίγει νέο παράθυρο προστασίας για χρέη όπως:

τέλη καθαριότητας και φωτισμού

δημοτικά πρόστιμα και προσαυξήσεις

μισθώματα δημοτικών ακινήτων

κάθε είδους απαίτηση Δήμων και νομικών τους προσώπων

Και το κρίσιμο: η ύπαρξη κατάσχεσης δεν αποτελεί πλέον «κόφτη» για τη ρύθμιση.

Ποιοι ωφελούνται – Το όριο των 10.000 ευρώ

Στον Εξωδικαστικό μπορούν να ενταχθούν οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειονότητα βρίσκονται ήδη:

στο μικροσκόπιο των δημοτικών υπηρεσιών

σε στάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Πλέον, με τη νέα οδηγία της ΑΑΔΕ οι οφειλές αυτές ρυθμίζονται κανονικά, ενώ ταυτόχρονα:

αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα

αίρονται οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις, όσο τηρείται η ρύθμιση

Το έγγραφο που «ξεκλειδώνει» την εφαρμογή

Αν και ο νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (23/1/2026), στην πράξη το σήμα προς τις υπηρεσίες δόθηκε με το έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής (3003 ΕΞ 29-01-2026).

Σε αυτό ξεκαθαρίζεται ότι:

Τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης από Δήμους δεν εμποδίζουν την υποβολή αίτησης στον Εξωδικαστικό

Η αναστολή κατασχέσεων ισχύει και για Δήμους και νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης αίρονται οι κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί

Προσοχή: τι συμβαίνει αν «σπάσει» η ρύθμιση

Η προστασία δεν είναι λευκή επιταγή.

Αν η σύμβαση αναδιάρθρωσης ακυρωθεί ή δεν τηρηθεί:

ο Δήμος επανέρχεται άμεσα με κατασχέσεις

ενεργοποιούνται εκ νέου όλα τα αναγκαστικά και διασφαλιστικά μέτρα

σε περίπτωση εκτέλεσης από τρίτο, ο Δήμος δηλώνεται ως δανειστής

Η νέα ρύθμιση βάζει τέλος σε μια χρόνια στρέβλωση και δίνει πραγματική ανάσα σε όσους είχαν εγκλωβιστεί σε δημοτικές κατασχέσεις χωρίς διέξοδο. Δεν χαρίζει χρέη, αλλά δίνει χρόνο, ρύθμιση και – κυρίως – ανάκτηση ελέγχου