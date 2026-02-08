Κατασχέσεις από την ΑΑΔΕ: Ποιοι κινδυνεύουν και τι ισχύει για το ακατάσχετο

Τα ηλεκτρονικά συστήματα της φορολογικής διοίκησης λειτουργούν πλέον σαν συναγερμός που δεν κοιμάται ποτέ. Εντοπίζουν έγκαιρα τις οφειλές, κινούν αυτόματα τις διαδικασίες είσπραξης και όπου χρειάζεται ενεργοποιούν κατασχέσεις, πριν τα χρέη διογκωθούν ή… εξαφανιστούν τα χρήματα.

Η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Η άμεση ροή στοιχείων από το εξωτερικό, η real-time πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και η διασύνδεση με φορείς του Δημοσίου έχουν θέσει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τους μηχανισμούς της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ .

Η μεγάλη διαφορά: Ταχύτητα χωρίς «παράθυρα»

Όπως επισημαίνουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, το «κλειδί» σε σχέση με το παρελθόν είναι ένα και αυτό είναι η ταχύτητα. Οι εντολές κατάσχεσης εκτελούνται πλέον άμεσα, χωρίς τα χρονικά περιθώρια που άλλοτε επέτρεπαν τη μεταφορά κεφαλαίων ή την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Με απλά λόγια ό,τι εντοπιστεί, δεσμεύεται.

Στο στόχαστρο οι μεγάλοι οφειλέτες – Αλλά όχι μόνο

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκονται οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», φορολογούμενοι με σημαντική ακίνητη ή κινητή περιουσία που αφήνουν απλήρωτους φόρους και πρόστιμα.

Ωστόσο, στο μικροσκόπιο μπαίνει και ένα ευρύ φάσμα πολιτών που αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, καθώς το σύστημα δεν κάνει… κοινωνική πολιτική. Κάνει εκκαθάριση.

Πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι σε κίνδυνο κατάσχεσης

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι περισσότερα από δύο εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα βρίσκονται ένα βήμα πριν από κατασχέσεις λογαριασμών, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.

Οι διαδικασίες ενεργοποιούνται αυτόματα, είτε απευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς είτε «εις χείρας τρίτων». Υπάρχουν, ωστόσο, συγκεκριμένα «δίχτυα ασφαλείας» αρκεί να ενεργοποιηθούν εγκαίρως.

Πώς προστατεύεσαι από την κατάσχεση – Τα βασικά που πρέπει να ξέρεις

Ακατάσχετο έως 1.250 ευρώ τον μήνα

Οι καταθέσεις σε έναν μόνο ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες έως 1.250 ευρώ μηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.

Προϋπόθεση: να δηλωθεί ηλεκτρονικά ο λογαριασμός στο σύστημα της φορολογικής διοίκησης.

Μισθοί και συντάξεις: Ένας και μοναδικός λογαριασμός

Ο λογαριασμός στον οποίο κατατίθενται μισθοί, συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα πρέπει να δηλωθεί αποκλειστικά ως ακατάσχετος, τόσο στην ΑΑΔΕ όσο και στην τράπεζα.

Αν δεν γίνει και στα δύο, η προστασία… ακυρώνεται.

Κοινοί λογαριασμοί: Η παγίδα

Το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ ισχύει ξεχωριστά για κάθε συνδικαιούχο, μόνο αν όλοι έχουν δηλώσει τον λογαριασμό ως ακατάσχετο.

Διαφορετικά, η τράπεζα μπορεί να δεσμεύσει ποσά ακόμη και κάτω από το όριο.

Παράδειγμα: σύνταξη 1.100 ευρώ σε κοινό λογαριασμό – αν ο ένας συνδικαιούχος είναι οφειλέτης και δεν έχει κάνει δήλωση, μπορεί να δεσμευτούν 550 ευρώ.

Μικροοφειλές εκτός στόχου

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση για οφειλές κάτω των 50 ευρώ.

Τι εξαιρείται από τις κατασχέσεις

Από την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών εξαιρούνται, μεταξύ άλλων:

Ποσά διατροφής

Μισθοί και συντάξεις έως 1.000 ευρώ

Για εισοδήματα άνω των 1.000 ευρώ:

Κατάσχεση στο 50% του ποσού από 1.000 έως 1.500 ευρώ Κατάσχεση στο 100% του ποσού άνω των 1.500 ευρώ

Παράδειγμα: Μισθός 1.700 ευρώ

Κατάσχεση 200 ευρώ (πάνω από τα 1.500)

+250 ευρώ (50% της διαφοράς 1.000–1.500)

Επίσης:

Τα 4/5 των ημερομισθίων

Το 50% του εφάπαξ κατά την αποχώρηση από εργασία

Επιδόματα που δεν αγγίζονται

Η φορολογική διοίκηση δεν μπορεί να κατασχέσει:

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Επίδομα ανεργίας

Επίδομα θέρμανσης

Επιδότηση ενοικίου

Διατροφή ανηλίκου

Προνοιακά επιδόματα

Παροχές ΕΛΓΑ

Χρηματικά έπαθλα φορολοταρίας

Έκτακτα βοηθήματα δήμων

Κάθε επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ρητά ως ακατάσχετο από τον νόμο

Συμπέρασμα

Η ΑΑΔΕ κινείται γρήγορα, αυτοματοποιημένα και χωρίς προειδοποίηση. Όποιος δεν έχει φροντίσει εγκαίρως τις δηλώσεις ακατάσχετου, παίζει άμυνα… χωρίς τερματοφύλακ