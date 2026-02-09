Εφορία: Νέα ρύθμιση για παλιά χρέη με έως 48 δόσεις – Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός

Μια νέα απόπειρα να ξεμπλοκάρει το βουνό των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία βρίσκεται προ των πυλών. Το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επεξεργάζεται νέο σχήμα ρύθμισης που θα δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης παλαιών οφειλών σε έως και 48 δόσεις.

Η φιλοσοφία στηρίζεται στην πρόθεση των αρχών να δώσουν ανάσα για όσους θέλουν και μπορούν, να πληρώσουν, φρένο σε όσους έβλεπαν τις ρυθμίσεις ως προσωρινό «πάσο» για φορολογική ενημερότητα.

Τι «κλειδώνει» στη σύσκεψη της Καραγεώργη Σερβίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται κρίσιμη σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών, όπου θα οριστικοποιηθεί η νέα ρύθμιση. Το σχέδιο προβλέπει έως 48 μηνιαίες δόσεις και αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, όχι τα πρόσφατα.

Στόχος είναι να «ξεφουσκώσουν» οφειλές που λιμνάζουν στα συρτάρια των ΔΟΥ εδώ και δύο ή τρία χρόνια, χωρίς ουσιαστική πιθανότητα είσπραξης με τα σημερινά εργαλεία.

Τεχνητή νοημοσύνη και αυστηρό φίλτρο στους οφειλέτες

Η νέα ρύθμιση δεν έρχεται μόνη της. Δένει με το νέο μοντέλο ελέγχων και είσπραξης που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ, με αιχμή την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης - AI . Με απλά λόγια ο στόχος είναι περισσότερες δόσεις για τους συνεπείς, μηδενική ανοχή για τους «επαγγελματίες» της αθέτησης.

Όσοι στο παρελθόν έμπαιναν διαρκώς σε ρυθμίσεις και τις εγκατέλειπαν μόλις εξασφάλιζαν προσωρινή ενημερότητα, μπαίνουν αυτόματα εκτός. Το μήνυμα του υπουργείου είναι σαφές: η νέα ρύθμιση δεν θα γίνει καταφύγιο για κακοπληρωτές.

Ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν

Η ένταξη στη ρύθμιση των 48 δόσεων θα περνά από συγκεκριμένα κριτήρια που θα καθοριστούν από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Κεντρικό κριτήριο θα είναι η προηγούμενη συμπεριφορά του οφειλέτη απέναντι στις ρυθμίσεις.

Η λογική είναι απλή και καθόλου ευέλικτη. Πληρώνεις – ανταμείβεσαι. Κοροϊδεύεις το σύστημα – μένεις απέξω.

Στόχος: λιγότερα χρέη, περισσότερα έσοδα

Με τη νέα ρύθμιση, η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει ουσιαστικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη, να αυξήσει τα κρατικά έσοδα και να δώσει ρευστότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που σήμερα ασφυκτιούν. Παράλληλα, θέλει να εμπεδώσει την έννοια της φορολογικής συνέπειας, χωρίς «δώρα» στους μόνιμους κακοπληρωτές.

Την ίδια στιγμή ανοίγει και η συζήτηση για τα ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά: οφειλές δισεκατομμυρίων ευρώ που παραμένουν στα αρχεία, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν.

Τι ισχύει σήμερα για τις ρυθμίσεις στην Εφορία

Μέχρι να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση, οι διαθέσιμες επιλογές παραμένουν:

Πάγια ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων για τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ)

Έως 48 δόσεις για έκτακτες οφειλές (κληρονομιές, φορολογικοί έλεγχοι)

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Νέες ψηφιακές λύσεις που αναμένονται εντός του 2026

Στην πάγια ρύθμιση, το επιτόκιο είναι 4,34% για 12 δόσεις και 5,84% για 24, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.

Η «θηλιά» των χρεών και το αίτημα για 120 δόσεις

Δεν είναι τυχαίο ότι το επιχειρηματικό κόσμο περιγράφει τα ληξιπρόθεσμα χρέη ως «θηλιά». Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, έχει επισημάνει ότι οι 24 δόσεις δεν επαρκούν και έχει θέσει στο τραπέζι ακόμα και μόνιμη ρύθμιση 120 δόσεων.

Προς το παρόν, πάντως, το υπουργείο Οικονομικών κρατά αποστάσεις από τόσο γενναία σενάρια. Η κατεύθυνση είναι μία: 48 δόσεις, αυστηροί κανόνες, τέλος στα φιάσκα του παρελθόντος.