Τσουνάμι κατασχέσεων από την Εφορία: Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευθείτε - Απόφαση σταθμός

Φρένο στις αιφνιδιαστικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από την Εφορία βάζουν τα δικαστήρια, υπενθυμίζοντας στις φορολογικές αρχές ότι δεν μπορούν να προχωρούν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης χωρίς να ενημερώνουν έγκαιρα τον οφειλέτη.

Με απόφαση–σταθμό (244/2025), το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου έκρινε άκυρη την κατάσχεση λογαριασμού οφειλέτριας, καθώς η Δ.Ο.Υ. δεν είχε προηγουμένως κοινοποιήσει ατομική ειδοποίηση. Η γυναίκα πληροφορήθηκε την κατάσχεση μόνο όταν πήγε στην τράπεζα, ενώ οι οφειλές της χρονολογούνταν από το 1983 έως το 2019.

Το σκεπτικό του Δικαστηρίου

Το Δικαστήριο τόνισε ότι η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης είναι ουσιαστική και όχι τυπική διαδικασία. Δίνει στον οφειλέτη τη δυνατότητα:

να γνωρίζει το ύψος και την αιτία των χρεών,

να τα ρυθμίσει ή να τα εξοφλήσει,

και να ασκήσει ένδικα μέσα.

Η παράλειψη κοινοποίησης καθιστά κάθε πράξη κατάσχεσης άκυρη. Η απόφαση ερμήνευσε στενά το άρθρο 47 ΚΦΔ, υπογραμμίζοντας ότι η εξαίρεση για κατασχέσεις σε χέρια τρίτου δεν καταργεί τη βασική υποχρέωση ενημέρωσης του φορολογούμενου.

Το φαινόμενο των κατασχέσεων στην Ελλάδα

Η υπόθεση της Κορίνθου έρχεται σε μια περίοδο που οι κατασχέσεις έχουν λάβει μαζικό χαρακτήρα:

Πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται στο στόχαστρο της Εφορίας για κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Περίπου 1,8 εκατ. οφειλέτες έχουν σταθερά αρρύθμιστα χρέη άνω των 500 ευρώ.

Την τριετία 2015 – 2018 έγιναν περίπου 4,85 εκατομμύρια κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη.

Τα στοιχεία δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος και επιβεβαιώνουν ότι οι κατασχέσεις αποτελούν πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης.

Tι μπορεί να κάνει ο πολίτης για να προστατευθεί

Μπροστά στον κίνδυνο κατάσχεσης, υπάρχουν βήματα που μπορεί να ακολουθήσει κάθε οφειλέτης:

Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού

Κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει έναν τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο (μέχρι συγκεκριμένο όριο), ώστε να προστατεύσει τον μισθό ή τη σύνταξή του. Ρύθμιση ή μερική καταβολή χρεών

Η ένταξη σε ρύθμιση δόσεων σταματά την απειλή κατάσχεσης. Ακόμη και μερική καταβολή «έναντι» δείχνει πρόθεση συνεργασίας και μπορεί να αναστείλει μέτρα. Έγκαιρη ενημέρωση από τη ΔΟΥ

Ζήτησε επίσημη αναλυτική κατάσταση οφειλών και βεβαιώσου αν έχει σταλεί ατομική ειδοποίηση. Η έλλειψή της μπορεί να αποτελέσει ισχυρό επιχείρημα υπέρ σου. Άσκηση ανακοπής και ένδικων μέσων

Αν επιβληθεί κατάσχεση, υπάρχει το δικαίωμα ανακοπής ή αίτησης αναστολής, ώστε να παγώσει η διαδικασία μέχρι να κριθεί από το δικαστήριο. Διαπραγμάτευση με την Εφορία

Σε περιπτώσεις σοβαρών λόγων (οικογενειακά έξοδα, προβλήματα υγείας), μπορεί να ζητηθεί μείωση του ποσοστού κατάσχεσης ή παράταση χρόνου. Τήρηση προθεσμιών

Οι προθεσμίες είναι κρίσιμες. Η απώλειά τους σημαίνει απώλεια και του δικαιώματος άμυνας.

Τι να κάνετε αν κατασχεθεί ο λογαριασμός σας

Αν το μέτρο έχει ήδη επιβληθεί:

Ελέγξτε τον ακατάσχετο λογαριασμό: Αν ήταν δηλωμένος, ζητήστε επιστροφή των χρημάτων. Το όριο προστασίας είναι 1.250 ευρώ τον μήνα.

Υποβάλετε αίτηση μείωσης κατάσχεσης: Ειδικά για μισθούς και συντάξεις.

Μπείτε σε ρύθμιση: Η ένταξη σταματά τις δεσμεύσεις.

Καταθέστε ανακοπή και ασφαλιστικά μέτρα: Για να ακυρώσετε ή να παγώσετε την κατάσχεση.

Ζητήστε μερική αποδέσμευση: Σε περιπτώσεις υγείας ή σοβαρών οικογενειακών αναγκών.

Συμπέρασμα

Η απόφαση 244/2025 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου στέλνει σαφές μήνυμα: οι κατασχέσεις χωρίς προηγούμενη και νομότυπη ειδοποίηση είναι άκυρες. Παράλληλα, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι υπάρχουν νομικά και πρακτικά εργαλεία για να προστατευθούν από τα πιο σκληρά μέτρα της Εφορίας.

Με την ορθή ενημέρωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων επιλογών, οι φορολογούμενοι μπορούν να αποφύγουν τον αιφνιδιασμό και να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους απέναντι στο Δημόσιο.