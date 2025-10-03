Στα 50,29 δισ. τα «φέσια» προς το ΚΕΑΟ – Περιμένουν τις νέες ρυθμίσεις οι οφειλέτες

Στα ύψη εκτοξεύτηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με το συνολικό υπόλοιπο που έχει συγκεντρωθεί στο ΚΕΑΟ να φτάνει τα 50,29 δισ. ευρώ στο τέλος του β’ τριμήνου του 2025. Το στοιχείο αυτό έρχεται να ενισχύσει τις πιέσεις για νέες ρυθμίσεις «στα μέτρα» των οφειλετών, τη στιγμή που οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες δηλώνουν αδυναμία να ανταποκριθούν στην υφιστάμενη πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.



Η ανάλυση του ΚΕΑΟ... μαρτυρά ότι περίπου 1,85 εκατομμύρια οφειλέτες - δηλαδή το 87,5% - χρωστούν έως 30.000 ευρώ ο καθένας, με την πλειονότητα (1,49 εκατ.) να βρίσκεται στην κατηγορία έως 15.000 ευρώ. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του χρέους το κρατούν λίγοι: μόλις 2.859 μεγαλοοφειλέτες με υποχρεώσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας συγκεντρώνουν σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού υπολοίπου (24,07%).

Ρυθμίσεις και εισπράξεις

Στο τέλος Ιουνίου οι ενεργές και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις άγγιξαν το 1,09 εκατ., καλύπτοντας χρέη 8,85 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 4,94 δισ. αφορούν ενεργές ρυθμίσεις (310.626), ενώ οι ολοκληρωμένες φτάνουν τις 782.892 για οφειλές 3,9 δισ. ευρώ. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 466,7 εκατ. ευρώ, με το 55% να προέρχεται από ρυθμισμένες οφειλές και το 45% από πληρωμές εκτός ρύθμισης.



Ωστόσο αρκετοί ασφαλισμένοι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 500.000 μικρομεσαίοι με μικρές οφειλές (έως 10.000 ή 15.000 ευρώ) ζητούν επιτακτικά νέο σχήμα με 72 ή ακόμη και 120 δόσεις. Η επιβάρυνση της μηνιαίας δόσης θεωρείται απαγορευτική, οδηγώντας σε χαμηλή συμμόρφωση και τελικά σε αδυναμία είσπραξης.



Περίπου 10,2 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται πρακτικά «ανεπίδεκτα είσπραξης», καθώς αφορούν πτωχευμένους εργοδότες, επιχειρήσεις υπό εκκαθάριση ή ασφαλισμένους που έχουν αποβιώσει.



Εν τω μεταξύ αν και έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων εισφορών, ο σχετικός διαγωνισμός παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι εταιρείες, με ρόλο αντίστοιχο των servicers στις τράπεζες, θα αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τους οφειλέτες και θα εισηγούνται ρυθμίσεις «a la carte» ανάλογα με το προφίλ και τις δυνατότητες κάθε ασφαλισμένου.