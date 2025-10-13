Οι ρυθμίσεις χρεών τώρα και στο myAADE - Όλα online, χωρίς αναμονή
Η νέα δυνατότητα είναι ενεργή από τις 9 Οκτωβρίου, καθώς ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των σχετικών δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.
Εύκολα, γρήγορα και πλήρως ψηφιακά μπορούν πλέον οι πολίτες να παρακολουθούν τις ρυθμίσεις οφειλών που έχουν γίνει μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/2020), μέσα από την πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Πού θα δείτε τις ρυθμίσεις σας
Οι φορολογούμενοι μπορούν να βλέπουν τις νέες ρυθμίσεις τους στη διαδρομή:
Ο Λογαριασμός μου → Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές → Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή.
Εκεί εμφανίζονται όλες οι ενεργές ρυθμίσεις και η πορεία τους, χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ ή τηλεφωνική επικοινωνία.
Πληρωμή δόσεων - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η εξόφληση των δόσεων γίνεται με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), η οποία παραμένει σταθερή μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω e-Banking, phoneBanking, mobileBanking, ΑΤΜ ή στα τραπεζικά καταστήματα, επιλέγοντας την κατηγορία «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ».
Σημείωση: Οι δόσεις δεν καταβάλλονται μέσω του myAADE.
Διμερείς και πολυμερείς ρυθμίσεις - Τι αλλάζει
Διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο: ενεργοποιούνται και εμφανίζονται στο myAADE μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης.
Οι οφειλέτες λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στην προσωπική τους θυρίδα (myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Τα Μηνύματά μου), με πληροφορίες για:
- την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ)
- την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης
- το ποσό πληρωμής
Πολυμερείς ρυθμίσεις: απεικονίζονται άμεσα στο myAADE με την ολοκλήρωση της αίτησης, χωρίς καμία καθυστέρηση.
Τι ισχύει για τις παλαιότερες ρυθμίσεις
Για τις ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 9 Οκτωβρίου και παραμένουν ενεργές, βρίσκεται σε εξέλιξη η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την απλοποίηση και διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών προς το Δημόσιο.