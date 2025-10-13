Οι ρυθμίσεις χρεών τώρα και στο myAADE - Όλα online, χωρίς αναμονή

Εύκολα, γρήγορα και πλήρως ψηφιακά μπορούν πλέον οι πολίτες να παρακολουθούν τις ρυθμίσεις οφειλών που έχουν γίνει μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (ν.4738/2020), μέσα από την πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η νέα δυνατότητα είναι ενεργή από τις 9 Οκτωβρίου, καθώς ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των σχετικών δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.



Πού θα δείτε τις ρυθμίσεις σας



Οι φορολογούμενοι μπορούν να βλέπουν τις νέες ρυθμίσεις τους στη διαδρομή:

Ο Λογαριασμός μου → Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές → Οφειλές σε Ρύθμιση και Πληρωμή.



Εκεί εμφανίζονται όλες οι ενεργές ρυθμίσεις και η πορεία τους, χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ ή τηλεφωνική επικοινωνία.

Πληρωμή δόσεων - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η εξόφληση των δόσεων γίνεται με την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ), η οποία παραμένει σταθερή μέχρι την ολοκλήρωση της ρύθμισης.

Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω e-Banking, phoneBanking, mobileBanking, ΑΤΜ ή στα τραπεζικά καταστήματα, επιλέγοντας την κατηγορία «Βεβαιωμένες Οφειλές σε ΔΟΥ».



Σημείωση: Οι δόσεις δεν καταβάλλονται μέσω του myAADE.

Διμερείς και πολυμερείς ρυθμίσεις - Τι αλλάζει

Διμερείς ρυθμίσεις με το Δημόσιο: ενεργοποιούνται και εμφανίζονται στο myAADE μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης.

Οι οφειλέτες λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση στην προσωπική τους θυρίδα (myAADE → Μητρώο & Επικοινωνία → Τα Μηνύματά μου), με πληροφορίες για:

την Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ)

την ημερομηνία λήξης της πρώτης δόσης

το ποσό πληρωμής

Πολυμερείς ρυθμίσεις: απεικονίζονται άμεσα στο myAADE με την ολοκλήρωση της αίτησης, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Τι ισχύει για τις παλαιότερες ρυθμίσεις

Για τις ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 9 Οκτωβρίου και παραμένουν ενεργές, βρίσκεται σε εξέλιξη η σταδιακή ενσωμάτωσή τους στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.



Η ΑΑΔΕ συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την απλοποίηση και διαφάνεια στη διαχείριση των οφειλών προς το Δημόσιο.