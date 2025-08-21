Σενάρια επαναφοράς των 120 δόσεων για οφειλές στον ΕΦΚΑ – Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις

Διπλή παρέμβαση για τα «κόκκινα» χρέη προς τον ΕΦΚΑ, που έχουν εκτοξευθεί στα 50 δισ. ευρώ, ετοιμάζει η κυβέρνηση. Το πακέτο μέτρων θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με στόχο να δοθεί ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους που ασφυκτιούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκονται:

Νέα ρύθμιση 48 και 72 δόσεων για μικρομεσαίους οφειλέτες.

Επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους έχασαν τη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση προκαταβολής τριών δόσεων.

Ενδεχόμενη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, που η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτή.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, αναμένεται να αναδειχθεί μέσω διαγωνισμού και ιδιωτική εταιρεία ή κοινοπραξία που θα μπει στη «μάχη» των εισπράξεων, ενισχύοντας τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ με στοχευμένες προτάσεις ρύθμισης ανάλογα με το προφίλ κάθε οφειλέτη.

Ποιους αφορά

Οι νέες ρυθμίσεις αγγίζουν κυρίως 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οφειλές έως 10.000 ευρώ, οι οποίες μέχρι σήμερα είχαν ως μόνη λύση την πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων. Το νέο σχήμα προβλέπει σημαντική αύξηση δόσεων ώστε να γίνει πιο εφικτή η αποπληρωμή.

Το μήνυμα των επιχειρήσεων

Έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας «καμπανάκι»:

8 στις 10 επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους.

6 στις 10 αναγκάστηκαν να αυξήσουν τιμές προϊόντων ή υπηρεσιών για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας.

Το ΒΕΑ ζητά άμεσες κινήσεις: αλλαγή φορολογικού καθεστώτος, νέα ρύθμιση οφειλών έως 10.000 ευρώ, νέα μείωση εισφορών κατά μία μονάδα έως το 2027 και επιτάχυνση αδειοδοτήσεων σε βιοτεχνικούς κλάδους.

Τα μεγάλα «αγκάθια»

Βαριά φορολογία (77,1%).

Εκτόξευση κόστους ενέργειας (34,7%).

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (27,5%).

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση (17,3%).

Υποδομές που δεν εκσυγχρονίζονται (6%).

Ατομικές ρυθμίσεις και αυστηρό μήνυμα

Ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει σε εξατομικευμένες ρυθμίσεις για μικρούς οφειλέτες, ώστε τα χρέη να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Για τους μεγάλους οφειλέτες, λύση παραμένει ο εξωδικαστικός μηχανισμός με πολλές δόσεις.

Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών, οι οφειλέτες θα λαμβάνουν προειδοποιητικά μηνύματα για τις συνέπειες, με την κυβέρνηση να δείχνει αποφασισμένη να στηρίξει μεν τους συνεπείς, αλλά και να πιέσει όσους καθυστερούν.

Τα νούμερα σοκάρουν

Συνολικές οφειλές: 50 δισ. ευρώ.

Κύριες οφειλές: 32 δισ.

Προσαυξήσεις: 17 δισ.

Ανεπίδεκτα είσπραξης: περίπου 10 δισ. ευρώ.

Στο τέλος του 2024 οι ενεργές ρυθμίσεις ήταν 309.061 για χρέη ύψους 4,6 δισ., ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις έφτασαν τις 738.474 για 3,6 δισ. ευρώ.