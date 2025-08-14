Αναδρομικά: «Καυτό» δίμηνο για τους συνταξιούχους - Ποιοι θα δουν έξτρα χρήματα και πόσα θα πάρουν

Μπαράζ πληρωμών που θα «φουσκώσει» τους λογαριασμούς χιλιάδων συνταξιούχων ξεκινά μέσα στον Αύγουστο και θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο. Τα ποσά που θα πιστωθούν κυμαίνονται από 2.500 έως 12.500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία και τα χρόνια ασφάλισης.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο e-ΕΦΚΑ έχουν ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες, ώστε οι πληρωμές να γίνουν τμηματικά, χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Συνταξιούχοι με επανυπολογισμό

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία αφορά συνταξιούχους Δημοσίου, ΔΕΚΟ και ιδιωτικού τομέα, που είχαν πάνω από 30 έτη ασφάλισης και επηρεάζονται από τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Ο επανυπολογισμός έγινε πέρυσι και έφερε αυξήσεις, αλλά οι δικαιούχοι έλαβαν μόνο την προσαύξηση στη σύνταξη, χωρίς τα αναδρομικά που δικαιούνταν από τον μήνα που ίσχυσε ο νέος νόμος. Τώρα, έρχεται η στιγμή που τα ποσά αυτά θα καταβληθούν μαζικά.

Τα αναδρομικά εδώ φτάνουν ακόμη και τις 12.500 ευρώ, ειδικά για όσους έχουν πολλά χρόνια ασφάλισης και υψηλές αποδοχές.

Απόστρατοι ένστολοι – Επιστροφή κρατήσεων

Η δεύτερη κατηγορία αφορά περίπου 45.000 απόστρατους ένστολους, οι οποίοι θα πάρουν πίσω κρατήσεις του νόμου 4093/2012 από τις κύριες συντάξεις τους. Η επιστροφή καλύπτει περίοδο 27 μηνών (1η Ιανουαρίου 2021 – 31η Μαρτίου 2023) και τα ποσά κυμαίνονται έως και 3.000 ευρώ.

Αιτία; Η κατάργηση των μερισμάτων από τον υπολογισμό της κράτησης τον Απρίλιο του 2023. Από τότε, πολλές κύριες συντάξεις μεταφέρθηκαν σε χαμηλότερη κλίμακα, μειώνοντας τις παρακρατήσεις και δημιουργώντας δικαίωμα επιστροφής.

Παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση – Το «διπλό ταμείο»

Η τρίτη κατηγορία δικαιούχων αφορά συνταξιούχους που είχαν παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση στον εργασιακό τους βίο.

Πρόκειται κυρίως για:

Ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς

Εργαζόμενους με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα

Ασφαλισμένους που πλήρωναν σε δύο ταμεία (π.χ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ή Δημόσιο και ΟΑΕΕ)

Για αυτούς δεν έχει γίνει ακόμη ο πλήρης επανυπολογισμός που θα συνυπολογίσει τις αυξημένες εισφορές που κατέβαλαν. Οι περισσότεροι πλήρωναν διπλές εισφορές για χρόνια, και τώρα έρχεται η ώρα της επιστροφής.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Αύγουστος 2025: Έναρξη πληρωμών για τις πρώτες δύο κατηγορίες (επανυπολογισμός + απόστρατοι)

Σεπτέμβριος 2025: Μαζική εξόφληση και της τρίτης κατηγορίας (παράλληλη ασφάλιση)

Το υπουργείο επιδιώκει όλες οι καταβολές να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που θα μεταφερθούν στο 2026.

Ποιοι πρέπει να ελέγξουν τον λογαριασμό τους

Όλοι οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά τους αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει στον e-ΕΦΚΑ. Ωστόσο, ειδικά όσοι είχαν παράλληλη ασφάλιση καλούνται να ελέγξουν και το ιστορικό εισφορών τους, ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχει διαφορά που δεν έχει υπολογιστεί.

