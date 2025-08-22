Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Ο «χάρτης» των πληρωμών με ημερομηνίες

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα «πάνε ταμείο» οι συνταξιούχοι για την καταβολή των συντάξεων του μηνός Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων υπηρεσιών οι πληρωμές των συντάξεων θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από το συνηθισμένο, συγκεκριμένα την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προγραμματίζει το μπαράζ πληρωμών με στόχο την έγκαιρη και ομαλή πληρωμή όλων των δικαιούχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα. καταβάλλονται ταυτόχρονα.

Οι ημερομηνίες πληρωμής έχουν καθοριστεί ανά ταμείο ως εξής: οι νέοι συνταξιούχοι των ταμείων ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, δηλαδή των μη μισθωτών, θα λάβουν τις συντάξεις τους την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. Από την άλλη πλευρά, οι συνταξιούχοι των ταμείων ΙΚΑ, ΝΑΤ και του Δημοσίου θα δουν τις καταβολές των συντάξεών τους στους λογαριασμούς τους την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.

Οι ημερομηνίες ανά ταμείο:

-Νέοι συνταξιούχοι ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών): Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

-ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο: Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025

Η έγκαιρη καταβολή των συντάξεων διευκολύνει τους συνταξιούχους στον προγραμματισμό των οικονομικών τους, ενώ η ταυτόχρονη πληρωμή κύριων και επικουρικών απλοποιεί τη διαδικασία.

Έρχονται και τα αναδρομικά από τον e-ΕΦΚΑ

Στο μεταξύ, τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2023, σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, προέκυψαν:

- 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

- 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.