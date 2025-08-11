Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Έχοντας ξοδέψει και το... τελευταίο τους ευρώ στις διακοπές, οι συνταξιούχοι θα μετρούν τις μέρες μέχρι να τους καταβληθεί η σύνταξη του Σεπτεμβρίου.

Οι πληρωμές, που ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και πραγματοποιούνται ανάλογα με το ασφαλιστικό ταμείο, έχουν προγραμματιστεί ως ακολούθως:

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα αναδρομικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 70.000 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να λάβουν αναδρομικά λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού κρατήσεων. Μετά την αναθεώρηση των κρατήσεων ωστόσο, θα υπάρξουν και ορισμένοι από τους οποίους θα ζητηθούν να επιστρέψουν χρήματα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στον ΕΦΚΑ.



Τα ποσά των αναδρομικών αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μη εφαρμογή του νόμου στα μερίσματα των αποστράτων, καθώς από τον Απρίλιο 2023 η σχετική κράτηση έπαψε να ισχύει. Η συγκεκριμένη αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε όσους λάμβαναν σύνταξη και μέρισμα με συνολικό ποσό που ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ.