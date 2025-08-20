Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: «Ανάσα» για 670.000 συνταξιούχους –Τι σημαίνει στην πράξη (παραδείγματα)
Σήμερα περίπου 670.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά, η οποία συμψηφίζει τις ετήσιες αυξήσεις και στερεί από τους δικαιούχους την πραγματική ενίσχυση στο εισόδημά τους
Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τραβήξει το χαρτί της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 συνταξιούχους, ένα μέτρο που χαρακτηρίζεται «εμβληματικό» και υπόσχεται πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις από το 2026. Η εξαγγελία αναμένεται να πέσει στο τραπέζι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) , μαζί με το μόνιμο πλέον επίδομα των 250 ευρώ.
Τι ισχύει σήμερα
- Περίπου 670.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά, που «σβήνει» τις αυξήσεις.
- Κάθε χρόνο, 90.000 συνταξιούχοι μηδενίζουν τη διαφορά και μπαίνουν στο καθεστώς αυξήσεων.
- Για χιλιάδες άλλους, η αναμονή μπορεί να διαρκέσει 5 έως 10 χρόνια.
Με απλά λόγια: αντί για αύξηση, παίρνουν επίδομα προσωπικής διαφοράς, που όμως δεν αλλάζει τη σύνταξη.
Τι αλλάζει με την κατάργηση
- Αυτόματες αυξήσεις για όλους από το 2026.
- Τέλος στο «πάγωμα» των συντάξεων και στην παγίδα του συμψηφισμού.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος ΙΚΑ με σύνταξη 883 € και προσωπική διαφορά 42 € → θα δει άμεση αύξηση +21 € το 2026, ανεβάζοντας τη σύνταξη στα 904 €.
Το κόστος για το κράτος
- Πλήρης κατάργηση: ~160 εκατ. ευρώ τον χρόνο.
- Μερικό «κούρεμα» 50%: 80-90 εκατ. ευρώ.
- Συνέχιση του επιδόματος: ~84 εκατ. ευρώ, αλλά χωρίς μόνιμες αυξήσεις.
Τι σημαίνει για τους συνταξιούχους
- Με κατάργηση: πραγματικά χρήματα στην τσέπη.
- Με επίδομα: ενίσχυση 100-200 ευρώ, αλλά χωρίς αύξηση στη σύνταξη.
- Με «κούρεμα»: μικρότερο κόστος για το κράτος, αλλά αργή ανακούφιση.
Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προβάλλει ως η πιο δίκαιη και μόνιμη λύση, σε αντίθεση με τα εφάπαξ βοηθήματα που απλώς «γλυκαίνουν» την κατάσταση.