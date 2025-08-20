Κατάργηση προσωπικής διαφοράς: «Ανάσα» για 670.000 συνταξιούχους –Τι σημαίνει στην πράξη (παραδείγματα)

Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τραβήξει το χαρτί της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς για περίπου 670.000 συνταξιούχους, ένα μέτρο που χαρακτηρίζεται «εμβληματικό» και υπόσχεται πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις από το 2026. Η εξαγγελία αναμένεται να πέσει στο τραπέζι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) , μαζί με το μόνιμο πλέον επίδομα των 250 ευρώ.

Τι ισχύει σήμερα

Περίπου 670.000 συνταξιούχοι εξακολουθούν να διατηρούν προσωπική διαφορά, που «σβήνει» τις αυξήσεις.

Κάθε χρόνο, 90.000 συνταξιούχοι μηδενίζουν τη διαφορά και μπαίνουν στο καθεστώς αυξήσεων.

Για χιλιάδες άλλους, η αναμονή μπορεί να διαρκέσει 5 έως 10 χρόνια.

Με απλά λόγια: αντί για αύξηση, παίρνουν επίδομα προσωπικής διαφοράς, που όμως δεν αλλάζει τη σύνταξη.

Τι αλλάζει με την κατάργηση

Αυτόματες αυξήσεις για όλους από το 2026.

Τέλος στο «πάγωμα» των συντάξεων και στην παγίδα του συμψηφισμού.

Παράδειγμα: Συνταξιούχος ΙΚΑ με σύνταξη 883 € και προσωπική διαφορά 42 € → θα δει άμεση αύξηση +21 € το 2026, ανεβάζοντας τη σύνταξη στα 904 €.

Το κόστος για το κράτος

Πλήρης κατάργηση: ~160 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Μερικό «κούρεμα» 50%: 80-90 εκατ. ευρώ.

Συνέχιση του επιδόματος: ~84 εκατ. ευρώ, αλλά χωρίς μόνιμες αυξήσεις.

Τι σημαίνει για τους συνταξιούχους

Με κατάργηση: πραγματικά χρήματα στην τσέπη.

Με επίδομα: ενίσχυση 100-200 ευρώ, αλλά χωρίς αύξηση στη σύνταξη.

Με «κούρεμα»: μικρότερο κόστος για το κράτος, αλλά αργή ανακούφιση.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς προβάλλει ως η πιο δίκαιη και μόνιμη λύση, σε αντίθεση με τα εφάπαξ βοηθήματα που απλώς «γλυκαίνουν» την κατάσταση.