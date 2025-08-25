Αναδρομικά – «ανάσα» για 47.055 απόστρατους: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές έως 2.800€

Από σήμερα Δευτέρα, (25/8) 47.055 συνταξιούχοι – απόστρατοι που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας θα δουν στους λογαριασμούς τους αναδρομικά 27 μηνών.

Από πού προέρχονται τα αναδρομικά

Τα ποσά επιστρέφονται λόγω παράνομων κρατήσεων που επιβάλλονταν στις κύριες συντάξεις των αποστράτων από το 2012, όταν μαζί με τα μερίσματα των μετοχικών ταμείων το άθροισμα ξεπερνούσε τα 1.000 ευρώ.

Η μείωση του νόμου 4093/2012 (15% για ποσά άνω των 1.000 ευρώ) καταργήθηκε από τον Απρίλιο του 2023 για τα στρατιωτικά μερίσματα. Έτσι, οι απόστρατοι πήραν αυξήσεις στις κύριες συντάξεις τους από 1/4/2023 και πλέον τους επιστρέφονται αναδρομικά για την περίοδο 1/1/2021 – 31/3/2023.

Πόσα χρήματα θα λάβουν

Κατά μέσο όρο, οι επιστροφές φτάνουν τα 2.800 ευρώ.

Παράδειγμα: Απόστρατος με κύρια σύνταξη 1.940 ευρώ και άθροισμα με μέρισμα 2.528 ευρώ είχε μείωση 15% και «έχανε» 291 ευρώ. Μετά την αλλαγή, η μείωση περιορίστηκε στο 10% (194 ευρώ), άρα πήρε αύξηση 97 ευρώ τον μήνα από τον Απρίλιο του 2023 και δικαιούται αναδρομικά 2.619 ευρώ για τους προηγούμενους 27 μήνες.

Ποιοι μένουν εκτός

Η εκκαθάριση του ΕΦΚΑ δείχνει ότι:

7.318 απόστρατοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά και θα περάσουν από επανέλεγχο.

17.419 συνταξιούχοι εμφανίζουν μηδενικό αποτέλεσμα, άρα δεν θα πάρουν επιστροφή.

Τι έρχεται από το φθινόπωρο

Περίπου 43.000 ακόμη συνταξιούχοι βρίσκονται σε αναμονή για αναδρομικά, ανάλογα με τον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεών τους. Η διαδικασία είχε «κολλήσει» λόγω ελλείψεων στοιχείων από τα πρώην Ταμεία, αλλά πλέον, με την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων, ο ΕΦΚΑ σχεδιάζει σταδιακές πληρωμές από το φθινόπωρο.