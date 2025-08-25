Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Ξεκινάνε οι πληρωμές - Πότε πάνε ταμείο οι πρώτοι

Ξεκινάει από την Τρίτη 26 Αυγούστου, η καταβολή των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, οι πληρωμές είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν την Τρίτη 26 και την Πέμπτη 28 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι η καταβολή των χρημάτων στα ATM των συνταξιούχων πραγματοποιείται συνήθως τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες της προηγούμενης ημέρας.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: