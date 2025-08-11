ΔΕΘ 2025: «Πακέτο» παροχών έως 2 δισ. ευρώ – Ποιοι κερδίζουν, ποιες αλλαγές έρχονται

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πακέτο παροχών και μέτρων που θα φτάσει έως και τα 2 δισ. ευρώ και θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στις αρχές Σεπτεμβρίου.



Το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με ρεπορτάζ του flash.gr επεξεργάζεται μια σειρά παρεμβάσεων που, αν το δημοσιονομικό περιθώριο το επιτρέψει, θα αλλάξουν τον χάρτη της φορολογίας και της αγοράς αγορά ακινήτων.



Τα μέτρα που «κλειδώνουν»



Νέα φορολογική κλίμακα εισοδήματος

Παρεμβάσεις για εισοδήματα 10.000 – 20.000 ευρώ. Ο συντελεστής 22% μπορεί να «σπάσει» στα δύο, με μειωμένο 15% για το τμήμα από 10.000 έως 15.000 ευρώ, μειώνοντας σημαντικά τον φόρο για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Αντίστοιχες μειώσεις σχεδιάζονται για τη μεσαία τάξη (20.001 – 40.000 ευρώ) και για εισοδήματα άνω των 40.001 ευρώ, όπου σήμερα ισχύει 44%.

Ενίσχυση για οικογένειες με πάνω από δύο παιδιά. Πέρυσι το αφορολόγητο αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί – τώρα σχεδιάζεται νέα πριμοδότηση.

Στόχος η στήριξη νέων και οικογενειών που θέλουν να αποκτήσουν στέγη ή όχημα.

Ο συντελεστής για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ από ενοίκια μπορεί να πέσει από 15% στο 7,5%, ωφελώντας τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών.

Περικοπή κατά 30% στα τεκμήρια που επιβαρύνουν περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενους – μεταξύ τους μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Νέοι κανόνες για όσους έχουν πάνω από μία επιχείρηση ή εισπράττουν ενοίκια που δεν μειώνουν το τεκμαρτό εισόδημα.

-Φόρος σε ιδιοκτήτες που κρατούν κενά τα ακίνητα για πάνω από έναν χρόνο.

-o Διπλός ΕΝΦΙΑ σε τράπεζες και servicers που δεν διαθέτουν τα ακίνητα για μίσθωση.

-o Περιορισμοί στις άδειες Airbnb και αλλαγές στη «χρυσή βίζα» για ξένους επενδυτές.

Με τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ να πλησιάζουν, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο οικονομικό επιτελείο και στο τελικό «πακέτο» που θα κρίνει ποιοι θα δουν πραγματική ελάφρυνση στην τσέπη τους.