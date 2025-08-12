«Πράσινο φως» στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 888/2025 απόφασή της στις 11 Αυγούστου 2025, άναψε ομόφωνα το «πράσινο φως» για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011.

Η Τράπεζα Πειραιώς, μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποκτά πλέον τον έλεγχο της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας, η οποία μέχρι σήμερα βρισκόταν υπό τον έμμεσο έλεγχο του επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. και δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς κλάδους ασφάλισης υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συναλλαγή αγγίζει καίριους τομείς, όπως οι ασφαλίσεις ζωής και ζημιών, οι αντασφαλίσεις, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση και η διανομή τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Για την αξιολόγηση, η Επιτροπή συγκέντρωσε στοιχεία από 20 τράπεζες και ασφαλιστικές, καθώς και από αρμόδιους φορείς.

Καμία επίδραση στον ανταγωνισμό

Με βάση τα στοιχεία του φακέλου και τα μερίδια αγοράς, η Επιτροπή κατέληξε πως η συγκέντρωση δεν επηρεάζει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό, ούτε σε οριζόντιο ούτε σε κάθετο επίπεδο. Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκε περιορισμός στον ανταγωνισμό και στις αγορές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να συνεργάζεται με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και δεν θα προωθεί αποκλειστικά τα προϊόντα της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της.

Η συναλλαγή κρίθηκε απολύτως συμβατή με τους κανόνες της αγοράς, χωρίς να προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες για τον ανταγωνισμό.