«Παγώνουν» οι τόκοι για χρέη στην Εφορία έως τον Αύγουστο 2027 – Ανακούφιση για 4,2 εκατ. οφειλέτες

Ανάσα για εκατομμύρια φορολογουμένους φέρνει η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη να παραταθεί για ακόμη δύο χρόνια – έως τον Αύγουστο του 2027 – το «πάγωμα» των τόκων που επιβαρύνουν όσους καθυστερούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών προς την Εφορία.

Σήμερα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες με συνολικό χρέος 110,8 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 26,3 δισ. ευρώ έχουν ήδη χαρακτηριστεί από την ΑΑΔΕ ως ανεπίδεκτα είσπραξης. Στόχος της παράτασης είναι να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για όσους μπαίνουν σε διαδικασία αποπληρωμής – είτε εφάπαξ είτε μέσω δόσεων.

Με βάση την απόφαση, το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής φόρων παραμένει στο 8,76% ετησίως (0,73% τον μήνα), ενώ σταθερό μένει και το επιτόκιο επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων στο 6% ετησίως (0,50% τον μήνα).

Αμετάβλητα και τα επιτόκια για ρυθμίσεις χρεών έως το 2026

Το υπουργείο Οικονομικών διατηρεί επίσης αμετάβλητα έως τις 31 Μαρτίου 2026 τα επιτόκια που ισχύουν για τις πάγιες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών – τόσο για τις ενεργές ρυθμίσεις όσο και για όσες γίνουν στο μέλλον.

Για ρυθμίσεις έως 12 δόσεις: 4,34%

Για πάνω από 12 δόσεις: 5,84%

Ωστόσο, για όσους έχουν χάσει προηγούμενη ρύθμιση και θέλουν να επανενταχθούν, το κόστος ανεβαίνει:

Έως 12 δόσεις: 5,84%

Πάνω από 12 δόσεις: 7,34%

Η κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα δώσει ανάσα ρευστότητας σε εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ήδη πιέζονται από τις οικονομικές συνθήκες, χωρίς όμως να αναιρεί την ανάγκη τακτοποίησης των χρεών.