Έρχεται «ανάσα» για την τσέπη μας: Η UBS «βλέπει» πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Μεγάλη «ανάσα» για τις τσέπες των οδηγών και ανακούφιση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς φέρνει η πρόβλεψη της UBS για πτωτική πορεία στην τιμή του πετρελαίου. Ο ελβετικός τραπεζικός γίγαντας σε ανάλυσή του μείωσε τις προβλέψεις του για την τιμή του Brent, με την ελβετική τράπεζα να επικαλείται την υψηλότερη προσφορά από τη Νότια Αμερική και την ανθεκτική παραγωγή από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις, σε σύγκριση με τις προηγούμενες προσδοκίες για μείωση.

«Μειώνουμε μετριοπαθώς τις προβλέψεις μας για το πετρέλαιο», ανέφεραν οι αναλυτές της UBS σε σημείωμα με ημερομηνία 11 Αυγούστου. «Ενώ εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι η τιμή του Brent θα παραμείνει αμετάβλητη στα 68 δολάρια/βαρέλι στο τέλος Σεπτεμβρίου, τώρα βλέπουμε μείωση στα 62 δολάρια/βαρέλι μέχρι το τέλος του 2025 και τον Μάρτιο του 2026, πριν από μια ανάκαμψη στα 65 δολάρια/βαρέλι μέχρι τα μέσα του 2026 (προηγουμένως όλες οι προβλέψεις ήταν στα 68 δολάρια/βαρέλι), όπου πιθανότατα θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2026».

Η παρουσία της Chevron και πάλι στη Βενεζουέλα

Η παραγωγή πετρελαίου της Νότιας Αμερικής γνώρισε ισχυρή ανάπτυξη τους τελευταίους μήνες, με την παραγωγή πετρελαίου της Βραζιλίας να φτάνει σε νέο ιστορικό υψηλό μετά από ένα απογοητευτικό 2024. Επίσης, η κυβέρνηση των ΗΠΑ χορήγησε στην Chevron άδεια να δραστηριοποιηθεί ξανά στη Βενεζουέλα, και έτσι η UBS δεν αναμένει πλέον μείωση της παραγωγής της χώρας.

Την ίδια στιγμή, στην περίπτωση της Ρωσίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ, επέβαλε μόνο έναν επιπλέον δασμό 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, ενώ δεν στόχευσε άλλους αγοραστές. Επίσης, η παραγωγή στο Ιράν παραμένει σε υψηλό πολλών ετών.

Από την πλευρά της ζήτησης, η κατανάλωση πετρελαίου στην Ινδία -τη χώρα που είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής- συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση τον Ιούλιο.

«Αναμένουμε ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα φτάσει σε ετήσια κορύφωση αυτόν τον μήνα και θα μειωθεί μετριοπαθώς τους επόμενους μήνες. Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να αναμένουμε μεγαλύτερη συσσώρευση αποθεμάτων στις αρχές του 2026, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να μειωθεί προς το χαμηλότερο εύρος των $60-70/βαρέλι», ανέφερε η UBS.

Η αύξηση της παραγωγής μειώνει τις τιμές

Η ελβετική τράπεζα σημείωσε ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου του OPEC+ τον Ιούλιο ήταν χαμηλότερες από τις εξαγωγές του Μαρτίου, πριν τα οκτώ κράτη-μέλη του OPEC+ με πρόσθετες εθελοντικές περικοπές παραγωγής αποφασίσουν να τις αναστείλουν.

«Ο ζεστός καιρός στη Μέση Ανατολή, που οδηγεί σε υψηλότερη εγχώρια κατανάλωση, και οι μικρότερες αποτελεσματικές αυξήσεις της παραγωγής είναι πιθανώς σημαντικοί παράγοντες αυτής της τάσης», είπε η UBS. «Μετά την πλήρη αναστολή ενός μέρους των περικοπών παραγωγής 2,2 mbpd (εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως), αναμένουμε ότι ο όμιλος θα διατηρήσει την παραγωγή αμετάβλητη, εκτός αν προκύψουν μεγαλύτερες και διαρκείς διαταραχές στην προσφορά».

Η UBS διατηρεί μια πιο εποικοδομητική προοπτική για τις τιμές στα μέσα του 2026 και το δεύτερο εξάμηνο του 2026. «Από τη μία πλευρά, βλέπουμε ήδη χαμηλότερη αύξηση της προσφοράς των ΗΠΑ στις τρέχουσες τιμές. Μέχρι τα μέσα του 2026, η αγορά πιθανότατα θα στραφεί στο 2027, με μέτρια αύξηση της προσφοράς να αναμένεται σε χώρες εκτός OPEC+, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να αναμένεται να αυξηθεί».