ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια

Στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου από τον Οκτώβριο κατά 137.000 βαρέλια συμφώνησαν οκτώ χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+.



Δύο πηγές του ΟΠΕΚ+ έκαναν τη σχετική δήλωση στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη.



Η Ρωσία συμμορφώνεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της στον ΟΠΕΚ+, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ. Η αγορά πετρελαίου είναι ισορροπημένη και η συμφωνία υλοποιείται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, δήλωσε ο Νόβακ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση μετά από τη διάσκεψη του ΟΠΕΚ+.

Ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος περιλαμβάνει τον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου καθώς και τη Ρωσία και άλλους συμμάχους, έχει ανατρέψει τη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής από τον Απρίλιο και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.



Η αύξηση αυτή, που αντιστοιχεί σε περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, είχε ως στόχο να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς εν μέσω της πίεσης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.



Ωστόσο, οι αυξήσεις αυτές δεν κατάφεραν να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κυμαίνονται κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι, υποστηριζόμενες από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, ενθαρρύνοντας περαιτέρω αυξήσεις της παραγωγής πετρελαίου από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.



Τι σημαίνει η συμφωνία



Η συμφωνία της Κυριακής σημαίνει ότι ο ΟΠΕΚ+ αρχίζει να χαλαρώνει μια δεύτερη δόση περικοπών περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από οκτώ μέλη, περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, μετά την πλήρη χαλάρωση της πρώτης δόσης από τον Απρίλιο.

Στην τελευταία συνάντησή τους τον Αύγουστο, ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, αύξησε την παραγωγή κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο.

