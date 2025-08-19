Πακέτο ΔΕΘ με παροχές – Στόχος η ανατροπή του αρνητικού κλίματος για τη ΝΔ

Σε τροχιά οριστικοποίησης του οικονομικού πακέτου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εισέρχεται σταδιακά από σήμερα το κυβερνητικό επιτελείο καθώς ο πρωθυπουργός επιστρέφει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου με τις πρώτες συσκέψεις της…τελικής ευθείας ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κυριάκο Πιερρακάκη να ξεκινούν κατά πληροφορίες από αύριο. Όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο flash.grτο κυρίως…πιάτο των δρομολογούμενων οικονομικών μέτρων έχει κατ ουσίαν καθορισθεί στις κλειστές συσκέψεις των προηγούμενων δύο μηνών, ωστόσο, από σήμερα ο πρωθυπουργός αναμένεται να προβεί στο τελικό…ξεκαθάρισμα, αποφασίζοντας ποιες από τις εισηγήσεις θα βρουν τελικώς χώρο στην ομιλία του το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Κυβερνητικά στελέχη με άμεση γνώση των εσωτερικών διεργασιών επιμένουν, πάντως, ότι η τελική μορφή του πακέτου της ΔΕΘ θα οριστικοποιηθεί την τελευταία και λίγα 24ώρα πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη

Με τη δημοσιονομική εμβέλεια των κυβερνητικών δεσμεύσεων να υπερβαίνει κατά πληροφορίες τα 2 δις ευρώ και τις ανακοινώσεις να έρχονται σε δύο δόσεις, ήτοι η πρώτη στις αρχές Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ και η δεύτερη μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων του προϋπολογισμού του 2025, τον Απρίλιο του 2026, όπως ακριβώς συνέβη και τον περασμένο Απρίλιο, ο στόχος για το Μέγαρο Μαξίμου μοιάζει προφανής: να ενισχυθεί αποφασιστικά η μεσαία τάξη, που επιβαρύνθηκε δυσανάλογα την τελευταία 15ετία και που ανέκαθεν η εκλογική της συμπεριφορά αποδεικνύεται καθοριστική ως προς το νικητή των εκλογών. Κεντρικός υπουργός επαναλαμβάνει ότι η σωρευμένη μείωση της φορολογίας καθώς και η υπέρ – απόδοση της πάταξης της φοροδιαφυγής δημιουργούν έξτρα δημοσιονομικό χώρο, ώστε το μέρισμα ανάπτυξης να μπορεί να επιστρέψει σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. «Αν και έχουμε διανύσει σημαντική απόσταση, χρειάζεται ακόμη περισσότερη δουλειά για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν έχει σημασία πόσο “μεγάλο” θα είναι το καλάθι της ΔΕΘ, αλλά το αν τα μέτρα θα αφήσουν πραγματικό αποτύπωμα στην τσέπη των πολιτών» τόνισε χθες μέσω του Open η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου , επιμένοντας, πάντως, ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ρισκάρει τη δημοσιονομική πορεία της χώρας».

Τα υπερέσοδα φέρνουν παροχές

Προς επίρρωσιν των προαναφερθέντων, μόλις χθες το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πλεόνασμα στον προυπολογισμό, ύψους 2,1 δις ευρώ το 7μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις όπως αλλαγές στη φορολογία για εισοδήματα έως 50.000 ευρώ, μείωση άμεσων φόρων, αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα επαγγελματιών, αυξήσεις για τους δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και για τους συνταξιούχους, φορολογικά κίνητρα για οικογένειες με ένα και δύο παιδιά, αλλά και νέες παρεμβάσεις, προκειμένου να ανακουφιστούν οι ενοικιαστές, αλλά και δέσμη κινήτρων, ώστε να μπουν περισσότερα άδεια σπίτια στην αγορά. Είναι σαφές, πάντως, ότι Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο αναζητούν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για επιπρόσθετες παροχές – εκπλήξεις. Στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα εισηγήσεις για επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά και για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, η οποία, πάντως, δεν φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει.



Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της συγκυρίας και δεν είναι μυστικό ότι αντιμετωπίζουν τη ΔΕΘ ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αντιστρέψουν τη δύσκολη εικόνα των τελευταίων μηνών με τις αλλεπάλληλες κρίσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδόν να μονοπωλούν την πολιτική επικαιρότητα με στόχο να ανακτήσουν εκ νέου την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εξάλλου και με την κυβέρνηση να έχει…πατήσει πλέον για τα καλά στο δεύτερο μισό της κυβερνητικής της θητείας, το Μέγαρο Μαξίμου επιδιώκει το συντομότερο δυνατόν τη διόρθωση των γαλάζιων δημοσκοπικών ποσοστών, καθώς για την ώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας.