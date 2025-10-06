Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη πάνω από την Ευρωζώνη, φοροελαφρύνσεις και επενδυτικό άλμα

Κατατέθηκε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, υπογεγραμμένο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει συνέχιση της ανάπτυξης για έκτο συνεχόμενο έτος, με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμός 2,2%

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ελληνική οικονομία θα «τρέξει» με 2,2% ανάπτυξη το 2025 και 2,4% το 2026, την ώρα που η Ευρωζώνη αναμένεται να κινηθεί μόλις στο 1,0% το 2026.

Το ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί από 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,2%, επιβεβαιώνοντας την τάση σταθεροποίησης των τιμών.

Φοροελαφρύνσεις για πολίτες και επιχειρήσεις

Κεντρικό ρόλο στο νέο προϋπολογισμό παίζει η φορολογική μεταρρύθμιση, με έμφαση στους νέους, τις οικογένειες και τη μεσαία τάξη.

Μειώσεις συντελεστών, ελαφρύνσεις στα ενοίκια και σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, αλλά και μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκους, συνθέτουν το νέο πλαίσιο ελάφρυνσης.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερη καθαρή ωφέλεια με κάθε μελλοντική αύξηση αποδοχών, ενώ οι χαμηλοσυνταξιούχοι και τα άτομα με αναπηρία θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο.

Ρεκόρ επενδύσεων το 2026

Η Ελλάδα ετοιμάζεται για επενδυτικό άλμα: οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 10,2% το 2026, ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα αγγίξει τα 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. το 2025, με ισχυρή συμβολή από τον ιδιωτικό τομέα και τα ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008

Η ανεργία συνεχίζει την καθοδική της πορεία και αναμένεται να διαμορφωθεί σε 8,6% το 2026, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού.

Σταθερά πρωτογενή πλεονάσματα – Χρέος κάτω από 140%

Το Πρωτογενές Πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,6% του ΑΕΠ το 2025 και 2,8% το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει για έκτο συνεχόμενο έτος, φτάνοντας στο 137,6% του ΑΕΠ – το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.

Ελλάδα: Από παράδειγμα κρίσης σε παράδειγμα σταθερότητας

Όπως επισημαίνουν Πιερρακάκης και Πετραλιάς, η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής της πολιτικής.

Η αναγνώριση αυτή, σημειώνουν, δεν είναι αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, υπευθυνότητας και σταθερού μεταρρυθμιστικού προσανατολισμού.



Ο στόχος πλέον είναι ξεκάθαρος: διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας, συνέχιση των επενδύσεων και διαρθρωτικών αλλαγών – η συνταγή για βιώσιμη ανάπτυξη και ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των πολιτών.

Tα μέτρα του 2026: Τι αλλάζει με μια ματιά

Νέα, πιο δίκαιη κλίμακα φόρου για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες.

Συντάξεις: «πάγωμα» συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς κατά 50% το 2026 και πλήρης κατάργηση από το 2027.

Αυξήσεις σε ειδικά μισθολόγια (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, ΥΠΕΞ, ΔΕΠ/ερευνητές, μηχανικοί πενταετούς).

Στέγαση: ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια, φοροαπαλλαγές για κενά σπίτια που εκμισθώνονται, παράταση «πάγωμα» ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

ENΦΙΑ: -50% το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής, πλην νησιών).

ΦΠΑ: -30% σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Σαμοθράκη και Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους.

Τεκμήρια: μαχαίρι 30%–35% στις κατοικίες, νέος υπολογισμός στα Ι.Χ. με βάση CO₂, ελαφρύνσεις για σκάφη και τέκνα με ίδιο εισόδημα.

Κατώτατος μισθός: νέα αύξηση τον Απρίλιο 2026, στόχος τα 950€ τον Απρίλιο 2027 (από 880€).

Νέα φορολογική κλίμακα (από Ιαν. 2026)

Μειώσεις 2 μονάδων για εισοδήματα 10.000–40.000€:

10–20k: από 22% → 20%

20–30k: από 28% → 26%

30–40k: από 36% → 34%

Νέος συντελεστής 39% για 40–60k.

Οικογένειες με παιδιά:

Στο κλιμάκιο 10–20k ο συντελεστής πέφτει σε 18% (1 παιδί), 16% (2), 9% (3).

Πολύτεκνοι (≥4 παιδιά): μηδενικός φόρος έως 20k.

Στο κλιμάκιο 20–30k: 26% χωρίς τέκνα, μείωση -2 μονάδες ανά παιδί (έως 16% με 5 παιδιά).

Νέοι

Έως 25 ετών: μηδενικός φόρος έως 20k.

26–30 ετών: 9% στο κλιμάκιο 10–20k.

Κόστος μεταρρύθμισης: 1,2 δισ. € (2026) — 1,6 δισ. € (2027). Ωφελούμενοι ~4 εκατ. φορολογούμενοι.

Συντάξεις: αυξήσεις & προσωπική διαφορά

Νέες αυξήσεις βάσει πληθωρισμού & ΑΕΠ από 2026.

Δεν συνυπολογίζεται στην ΕΑΣ η προσαύξηση για εργαζόμενους συνταξιούχους.

Προσωπική διαφορά: μη συμψηφισμός 50% από Ιαν. 2026, πλήρης κατάργηση από Ιαν. 2027. Ωφελούνται άμεσα ~671.000 συνταξιούχοι.

Συνολικό κόστος 2026: ~629 εκατ. € (με τον μη συμψηφισμό).

Υπενθύμιση μέτρων 2025: +2,4% αυξήσεις (474 εκατ. €), ετήσια αναπροσαρμογή ορίων ΕΑΣ, απαλλαγή φαρμάκων χαμηλοσυνταξιούχων, κοινωνική ενίσχυση 250€ κάθε Νοέμβριο (εισοδηματικά κριτήρια).

Δημόσιοι υπάλληλοι: παρεμβάσεις 613 εκατ. € (2026)

Οριζόντιες αυξήσεις από Απρ. 2026, συνδεδεμένες με τον κατώτατο (κόστος ~358 εκατ. €).

Ένοπλες Δυνάμεις: αναμόρφωση από Οκτ. 2025 (ετήσιο κόστος 162 εκατ. €, καθαρό 85 εκατ. €).

Σώματα Ασφαλείας: +127 εκατ. €/έτος.

ΥΠΕΞ: αποζημιώσεις εξωτερικού/ειδικών καθηκόντων & δίδακτρα τέκνων (+30 εκατ. €).

Μηχανικοί πενταετούς & άλλοι: 2 μισθολογικά κλιμάκια (+7 εκατ. €).

ΔΕΠ/Ερευνητές: αφορολόγητο επιδόματος βιβλιοθήκης (~6 εκατ. €) & αναγνώριση προϋπηρεσίας.

Στέγαση & αγορά ακινήτων

Ενδιάμεσος συντελεστής 25% για μισθώματα 12–24k (από 35%). Ωφελούνται ~161.000 ιδιοκτήτες. Κόστος 90 εκατ. €/έτος.

Φοροαπαλλαγή 3ετίας για κενά ακίνητα που εκμισθώνονται: επέκταση και για το 2026 (κόστος 13 εκατ. € το 2026, 22 εκατ. € το 2027) με:

Μεγαλύτερα όρια τ.μ. για τρίτεκνους/πολύτεκνους. Διατήρηση απαλλαγής αν ο μισθωτής αποχωρήσει εντός 3ετίας και το ακίνητο επαναμισθωθεί. Ειδικό καθεστώς για γιατρούς/νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, ένστολους (ελάχιστη μίσθωση 6 μηνών).

Αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές έως 31.12.2026 (18 εκατ. €/έτος).

Mείωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων (2025–2026, κόστος 5 εκατ. €).

Περιορισμός νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα 3 διαμερίσματα της Αθήνας: παράταση για το 2026.

Νέο πλαίσιο κοινωνικής αντιπαροχής: αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας για κοινωνικές κατοικίες.

ENΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

2026: -50% στον ENΦΙΑ.

2027: κατάργηση για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής, πλην νησιών).

Αφορά ~1 εκατ. ακίνητα σε 12.720 οικισμούς. Κόστος ~75 εκατ. €/έτος.

ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά (από 01.01.2026)

-30% σε Βόρειο Αιγαίο, Σαμοθράκη (Ν. Έβρου) και Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους.

Κόστος ~25 εκατ. €/έτος. Στόχος: στήριξη κατοίκησης & επιχειρηματικότητας.

Τεκμήρια: ελαφρύνσεις για 477.000 φορολογουμένους

Κατοικίες: -30% έως -35% στους συντελεστές αντικειμενικής δαπάνης.

Ι.Χ.: τεκμήριο με βάση CO₂ για ταξινομήσεις μετά 01.11.2010 (όχι κυβικά).

Σκάφη: χαμηλότερα τεκμήρια για νεότερα σκάφη.

Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη: εξαίρεση εξαρτώμενων τέκνων με ίδιο εισόδημα.

Ετήσιο κόστος: 40 εκατ. €.

Επενδύσεις: ώθηση με νέα εργαλεία

Δημόσιες επενδύσεις (εθνικό σκέλος): +500 εκατ. € μόνιμα από 2025 — 3,3 δισ. € το 2026.

Δράσεις: Δίκαιη Μετάβαση, ΕΣΠΑ 2021–2027 (200 εκατ. € για ΜμΕ), στοχευμένη ενίσχυση 50 εκατ. €, αυτοαπασχόληση πτυχιούχων 70 εκατ. €.

STEP: 50 εκατ. € για ψηφιακές τεχνολογίες, βιοτεχνολογία, καθαρές τεχνολογίες.

InvestEU/ΤΑΑ: +300 εκατ. € εγγυήσεις → δάνεια 3,6 δισ. € για ≥25.000 ΜμΕ.

ΤΕΠΙΧ III: +780 εκατ. €.

Νέα ταμεία 2026: Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (έως 170 εκατ. €), DeLFI Plus (έως 500 εκατ. €), Patent Fund (41,4 εκατ. €).

Υπερεκπτώσεις 100% (2026–2028) για επενδύσεις σε άμυνα, αυτοκίνητα, αεροσκάφη/εξαρτήματα. Συνολικό φορο-όφελος: 150 εκατ. €.

Λοιπές παρεμβάσεις (2026)

Κατάργηση τέλους 10% στη συνδρομητική TV (22 εκατ. €/έτος).

Ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών: -50% σε οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους & στα σχολικά κυλικεία.

Εξαίρεση νέων μητέρων από το ελάχιστο εισόδημα στο έτος γέννησης και για τα επόμενα 2 έτη.

Οπλίτες: αποζημίωση από 8,8€ σε 50–100€/μήνα (~25 εκατ. €).

Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων: από Ιαν. 2026, 50 εκατ. €/έτος.

Ιδρύματα/Κληροδοτήματα: από το φορολογικό έτος 2026, απαλλαγή από φόρο εισοδήματος & μη φορολόγηση δωρεών (43 εκατ. €/έτος).

Επιπλέον:

Πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων «Μαριέττα Γιαννάκου»: +300 εκατ. € (δωρεά 4 συστημικών τραπεζών) — σύνολο 650 εκατ. €, >2.500 σχολικές μονάδες.

Υπερεκπτώσεις 100% σε στρατηγικούς κλάδους (άμυνα, οχήματα, αεροσκάφη).

Για εργαζόμενους συνταξιούχους: η Εισφορά Αλληλεγγύης δεν υπολογίζεται πάνω στην προσαύξηση της σύνταξης λόγω εργασίας.

Κατώτατος μισθός: domino αυξήσεων

Η νέα αύξηση από Απρ. 2026 «τραβά» προς τα πάνω: επίδομα ανεργίας, μητρότητας, τριετίες, υπερωρίες και βασικούς μισθούς δημοσίου — με τελικό στόχο τα 950€ τον Απρ. 2027.