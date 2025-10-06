Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Συγκρατημένη αισιοδοξία για ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμό 2,2% το 2026

Τη δική του εκτίμηση για το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026έδωσε στη δημοσιότητα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εμφανίζοντας μια πιο συγκρατημένη στάση σε σχέση με το οικονομικό επιτελείο.



Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται στο 2,3% για το 2026, έναντι της κυβερνητικής πρόβλεψης για 2,4%, καθώς η διεθνής αβεβαιότητα και οι πιέσεις στην ευρωζώνη εξακολουθούν να αποτελούν «βαρίδια» για την οικονομική δραστηριότητα.

Ελαφρώς χαμηλότερη ανάπτυξη για το 2025

Το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2,2% για το 2025, με τις εκτιμήσεις να έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω λόγω:

των ανησυχιών για τις επιπτώσεις από αλλαγές στη δασμολογική πολιτική,

της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας,

και των ασθενέστερων του αναμενομένου στοιχείων του δεύτερου τριμήνου του 2025 (ΑΕΠ +1,7% σε ετήσια βάση).

Αναπτυξιακή ώθηση από τη φορολογική μεταρρύθμιση

Για το 2026, το οικονομικό επιτελείο ανεβάζει τον πήχη στο 2,4%, αποδίδοντας τη βελτίωση:

στη φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακό χαρακτήρα,

στη συνέχιση των επενδύσεων,

και στη σταθερή ροή πόρων από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο διατηρεί συντηρητικότερη εκτίμηση, επισημαίνοντας ότι η διεθνής ρευστότητα και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι καθιστούν πρόωρη κάθε υπεραισιόδοξη πρόβλεψη.

«Η ελληνική οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης, αλλά με πιο ήπιο ρυθμό για το 2025. Για το 2026 διαφαίνεται θετική προοπτική, αν και μέσα σε περιβάλλον αυξημένων εντάσεων και μεταβλητότητας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Πληθωρισμός σε τροχιά αποκλιμάκωσης

Σύμφωνα με το ΠΚΠ 2026, ο πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) προβλέπεται:

στο 3% το 2025,

και στο 2,2% το 2026, ελαφρώς χαμηλότερα από την προηγούμενη εκτίμηση (2,4%).

Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στην προσδοκία σταδιακής αποκλιμάκωσης των τιμών, καθώς η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική σταθεροποιείται.

Πρωτογενές πλεόνασμα και δημοσιονομική ισορροπία

Το προσχέδιο προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ το 2025 και 2,8% το 2026, ενώ το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται:

πλεονασματικό το 2025 (0,6% του ΑΕΠ),

και οριακά ελλειμματικό το 2026 (-0,1%).

Κάτω από το 140% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος – Ιστορικό ορόσημο

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία του δημόσιου χρέους , που αναμένεται να πέσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Το ΠΚΠ προβλέπει:

145,3% του ΑΕΠ το 2025 (πτώση 8,2 μονάδων),

και 137,6% το 2026, με περαιτέρω αποκλιμάκωση κατά 7,8 μονάδες.

«Η επίτευξη αυτού του στόχου έχει έντονο συμβολισμό για τη μακροχρόνια προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης», τονίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Οι κίνδυνοι: Αβεβαιότητα, πληθωρισμός και ευρωπαϊκές καθυστερήσεις

Το ΕΔΣ προειδοποιεί πως η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται μέσα σε ένα εύθραυστο διεθνές περιβάλλον.

Μεταξύ των κινδύνων που επισημαίνονται:

Γεωπολιτικές εντάσεις και ασταθείς αγορές στην Ευρώπη.

Πιθανή υποαπόδοση του τουρισμού λόγω διεθνών συνθηκών.

Επιμονή του πληθωρισμού που διαβρώνει το διαθέσιμο εισόδημα.

Καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις και στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ωστόσο, θετικά λειτουργούν:

η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας,

η αυξημένη επενδυτική εμπιστοσύνη χάρη στις αναβαθμίσεις της χώρας,

και η σταθερή πορεία του τουρισμού.

Συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο καταλήγει ότι οι προβλέψεις του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2026 είναι ρεαλιστικές και ευθυγραμμισμένες με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Το προσχέδιο κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την έναρξη της δημόσιας συζήτησης για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2026.