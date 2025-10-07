Προϋπολογισμός: Οι πηγές για έξτρα φόρο-έσοδα 2,6 δισ. ευρώ το 2026

Στα 73,527 δισ. ευρώ μπαίνει ο πήχης των εισπράξεων του δημοσίου από τη φορολογία το 2026, υψηλότερα κατά 2,649 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος με κύριους «τροφοδότες» τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, την ενίσχυση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης, τις ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.



Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι δύο βασικές πηγές προέλευσης των πρόσθετων εσόδων είναι ο ΦΠΑ με το συνολικό ποσό να φθάνει το 1,6 δισ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με 859 εκατ. ευρώ. Αντίθετα απώλειες εσόδων θα έχει το δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών και από τον ΕΝΦΙΑ μετά το «ψαλίδισμα» κατά 50% για τις κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.

Αναλυτικότερα ο χάρτης με τις φορο-εισπράξεις το επόμενο έτος διαμορφώνεται ως εξής:

- Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών θα ανέλθουν στα 40,818 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,747 δισ. ευρώ η κατά 4,5% έναντι του 2025 με τη μερίδα του λέοντος να κατέχει ο ΦΠΑ με 29,508 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 1,599 δισ. ευρώ έναντι του 2025. Οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) θα ανέλθουν σε 7,447 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.



- Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος θα διαμορφωθούν σε 26,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 742 εκατ. ευρώ ή 2,9% έναντι του 2025. Ειδικότερα ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 15,785 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 93 εκατ. ευρώ έναντι του 2025 εξ αιτίας των αλλαγών στη φορολογική κλίμακα. Αντίθετα ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,659 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 859 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον έτος που θα δηλωθούν το 2026.



- Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας θα ανέλθουν στα 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω του «κουρέματος» του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους



- Τα έσοδα από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 427 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.



- Τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής θα ανέλθουν στα 659 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 164 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ, από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.



- Οι φόροι κεφαλαίου θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με το 2025 στα 250 εκατ. ευρώ ενώ τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους θα ανέλθουν σε 2,334 δις. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.



- Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπονται έσοδα ύψους 1,097 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.



- Τα έσοδα από τις πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 55 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.



- Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 7,955 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.