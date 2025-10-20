ΕΝΦΙΑ 2026: Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις και απαλλαγές - Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

«Κούρεμα» έως και πάνω από 50% στο λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ή και πλήρη απαλλαγή από το φόρο θα έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές και περισσότερα από 900.000 ευάλωτα νοικοκυριά.

Με βάση τη νέα ρύθμιση στους κερδισμένους προστέθηκαν οι φορολογούμενοι που έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) καθώς για αυτό το ποσό του ΕΝΦΙΑ για το 2026 μειώνεται κατά 50% ενώ καταργείται πλήρως το 2027.

Ωστόσο η έκπτωση παρέχεται αποκλειστικά για δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας και εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας της κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Έτσι αν κάποιος κατέχει κύρια κατοικία αξίας έως 400.000 ευρώ θα πληρώσει το μισό ΕΝΦΙΑ από αυτόν που αναλογεί στο ακίνητο του ενώ σε περίπτωση που έχει και άλλα ακίνητα όπως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα και αγροτεμάχια και η κύρια κατοικία του υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ο φόρος θα υπολογιστεί χωρίς την έκπτωση 50%.

Το μέτρο καλύπτει 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2.156.631 κατοίκους, σε σύνολο 13.586 οικισμών που υπάρχουν στη χώρα μας στην ηπειρωτική και στη νησιωτική και εκτιμάται ότι την έκπτωση θα λάβουν πάνω από 1.000.000 φορολογούμενοι. Μάλιστα πολλοί από αυτούς με ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) κατοικίες θα έχουν έξτρα έκπτωση που φτάνει έως 20%.

Παράλληλα ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ψαλιδισμένος κατά 50% για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

Α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματά της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος ή συμβιών και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή συμβιούντα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του ή συμβιούντα και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Ποιοι δεν θα πληρώσουν ούτε ευρώ

Την ίδια ώρα δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο τα νοικοκυριά με τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω καθώς και όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Στην αντίπερα όχθη «φουσκωμένο» θα είναι το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για όσους απέκτησαν η θα αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους ακίνητα με αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, ή νομιμοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα.

Ο λογαριασμός συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ αναμένεται φτάσει σε πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων στις αρχές Μαρτίου 2026 για να εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις ενώ μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας προχωρώντας σε διορθώσεις, προσθήκες και διαγραφές στοιχείων στο Ε9.