«Kόκκινη κάρτα» στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από τον ΕΦΚΑ –Τι σημαίνει για τους οφειλέτες

Μια απόφαση που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για χιλιάδες οφειλέτες εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, βάζοντας «φρένο» στις ξαφνικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από τον e-ΕΦΚΑ.

Τι συνέβη

Δύο ομόρρυθμοι εταίροι εταιρείας βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατασχετήριο ύψους 270.000 ευρώ για ασφαλιστικές οφειλές. Παρότι είχαν μπει δύο φορές σε ρύθμιση μέσω ΚΕΑΟ , οι οποίες όμως χάθηκαν λόγω μη πληρωμής των δόσεων, ο e-ΕΦΚΑ προχώρησε σε κατάσχεση 1.210 ευρώ από τους λογαριασμούς τους, χωρίς να τους έχει σταλεί προηγούμενη ατομική ειδοποίηση.

Οι εταίροι αντέδρασαν και κατέθεσαν ανακοπή. Το Δικαστήριο τους δικαίωσε, κρίνοντας ότι η διαδικασία ήταν παράνομη.

Γιατί ακυρώθηκε η κατάσχεση

Το Πρωτοδικείο ξεκαθάρισε πως:

Η γνώση ύπαρξης μιας ρύθμισης δεν σημαίνει ότι ο οφειλέτης έχει ενημερωθεί για επικείμενη κατάσχεση.

Η ατομική ειδοποίηση πριν από την αναγκαστική εκτέλεση είναι υποχρεωτική.

Xωρίς αυτή, κάθε κατάσχεση είναι μη νόμιμη και μπορεί να ακυρωθεί δικαστικά.

Τι σημαίνει για τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ

Η απόφαση λειτουργεί σαν «πυξίδα» για όσους βρίσκονται σε παρόμοια θέση:

Αν δεν έχει προηγηθεί επίδοση προσωπικής ειδοποίησης, τότε η κατάσχεση μπορεί να θεωρηθεί παράνομη.

Οι οφειλέτες έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ανακοπή και να ζητήσουν ακύρωση.

Ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να ακολουθεί διαφανείς και τυπικές διαδικασίες πριν κινηθεί εναντίον οφειλετών.

Γιατί είναι σημαντική η εξέλιξη

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει «πάγωμα» οφειλών, ούτε απαλλαγή από χρέη. Όμως στέλνει σαφές μήνυμα:

Ο ΕΦΚΑ δεν μπορεί να προχωρά αιφνιδιαστικά σε κατασχέσεις χωρίς προειδοποίηση.

Οι οφειλέτες αποκτούν ένα ισχυρό νομικό όπλο σε περιπτώσεις όπου δεν τηρήθηκε η διαδικασία.

Ενδέχεται να ακολουθήσουν κι άλλες δικαστικές αποφάσεις στο ίδιο πνεύμα, δίνοντας «ανάσα» σε χιλιάδες ασφαλισμένους.

Συμπέρασμα

Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά δεν διαγράφει τα χρέη, αλλά αλλάζει τα δεδομένα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών από τον ΕΦΚΑ. Οι ασφαλισμένοι πλέον γνωρίζουν ότι χωρίς προσωπική ειδοποίηση, οι λογαριασμοί τους δεν μπορούν να δεσμεύονται νόμιμα.