Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ τα κρατικά «φέσια» - Σε ποιους και πόσα χρωστάει το Δημόσιο

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους τον Ιούλιο καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ανήλθαν σε 3,54 δισ. ευρώ με τη «μερίδα του λέοντος» να κατέχουν τα νοσοκομεία.



Παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για εκκαθάριση του «στοκ» των οφειλών, τα κρατικά «φέσια» παραμένουν στο ύψος τους στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά ενώ σύμφωνα με τις επισημάνσεις της Κομισιόν τα «κόκκινα» χρέη των δημόσιων νοσοκομείων υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στον τομέα της υγείας, ιδίως των μικρομεσαίων.

Ο χάρτης» των οφειλών

Αναλυτικότερα ο «χάρτης» με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου τον Ιούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:



- Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστάνε 1,498 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό μειωμένο κατά 101 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο αλλά αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους. Επισημαίνεται ότι για το θέμα η χώρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

- Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 623 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο μήνα και κατά 38 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024 ενώ ρεκόρ καταγράφηκε το 2017 οπότε τα χρέη είχαν αγγίξει τα 1,531 δισ. ευρώ. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων.

- Πτωτικά κινήθηκαν οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), φτάνοντας τα 247 εκατ. ευρώ.

- Αμετάβλητα στα 222 εκατ. ευρώ παρέμειναν τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου.



- Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 732 εκατ. ευρώ από 722 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο και από το ποσό αυτό τα 221 εκατ. ευρώ είναι άμεσοι φόροι, 389 εκατ. ευρώ είναι έμμεσοι φόροι και 115 εκατ. ευρώ προέρχονται από μη φορολογικά έσοδα.

«Λιμνάζουσες» επιστροφές

Από τα 732 εκατ. ευρώ τα 329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες, 403 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών και 218 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα καθώς η ΑΑΔΕ αναζητά ακόμα τους φορολογούμενους που δικαιούνται τα ποσά. Οι επιστροφές «λιμνάζουν» στα συρτάρια της φορολογικής διοίκησης λόγω μη ανταπόκρισης των δικαιούχων ή μη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.