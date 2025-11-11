Δημόσιο: Στα 3,77 δισ. τα «φέσια» σε ιδιώτες τον Σεπτέμβριο - Στην κορυφή της λίστας τα νοσοκομεία

Στο ύψος τους παραμένουν οι «κόκκινες» οφειλές του Δημοσίου και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις καθώς τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους δείχνουν ότι το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στα 3,77 δις. ευρώ το Σεπτέμβριο, οριακά μειωμένο σε σχέση με τον Αύγουστο που ήταν 3,882 δις. ευρώ αλλά είναι υψηλότερο κατά 717 εκατ. ευρώ η 23% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι καθυστερήσεις πληρωμών σε μεγάλους ασθενείς, σε νοσοκομεία και τον ΕΟΠΠΥ αποτελούν χρόνιο πρόβλημα με αλυσιδωτές παρενέργειες στην οικονομία καθώς στερούν πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά και ταυτόχρονα υποχρεώνουν φορολογούμενους και συνταξιούχους να «περιμένουν στην ουρά» για να εισπράξουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Ειδικότερα ο χάρτης των οφειλών ανά φορέα του δημοσίου το Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε εξής:

- Τη θλιβερή πρωτιά κατέχουν τα δημόσια νοσοκομεία με τα χρέη τους να εκτινάσσονται στα 1,66 δις. ευρώ από 1,62 δις. ευρώ τον Αύγουστο και 1,13 δις. ευρώ στα τέλη του 2024, καταγράφοντας αύξηση 43% μέσα σε εννέα μήνες. Αν και σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται οφειλές που δεν έχουν ακόμα συμψηφιστεί με τα rebate και clawback των προμηθευτών ωστόσο ο όγκος των οφειλών είναι μεγάλος πλήττοντας προμηθευτές φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

-Τα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) ανήλθαν σε 612 εκ. ευρώ, έναντι 651 εκ. ευρώ τον Αύγουστο και από αυτά τα 249 εκ. ευρώ προέχονται από τον ΕΟΠΥΥ που εξακολουθεί να πληρώνει με καθυστέρηση τους ιδιώτες παρόχους υγείας. Παρά τη μικρή μείωση οι οφειλές των ΟΚΑ είναι αυξημένες κατά 4,6% από τις αρχές του έτους.

-Τα χρέη των δήμων και περιφερειών ανήλθαν σε 240 εκ. ευρώ, ελαφρώς μειωμένα συγκριτικά με τον Αύγουστο, αλλά 3,9% υψηλότερα από τον Δεκέμβριο του 2024.

-Στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου σημειώθηκε αύξηση των οφειλών τους στα 222 εκ. ευρώ, από 184 εκ. ευρώ στο τέλος του 2024.

-Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού έφτασαν τα 205 εκ. ευρώ από 157 εκ. ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο και από το ποσό αυτό τα 169 εκ. ευρώ αφορούν καθυστερήσεις στις πληρωμές ιδιωτών που συμμετέχουν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Περίπου 800 εκ. ευρώ ανήλθαν οι εκκρεμείς επιστροφές

Στο μέτωπο της φορολογίας οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 826 εκ. ευρώ, μειωμένες σε σχέση με τον Αύγουστο (928 εκ. ευρώ) αλλά αυξημένες έναντι του Δεκεμβρίου 2024 (731 εκ. ευρώ). Τα 321 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, περίπου 400 εκατ. ευρώ έμμεσους φόρους, 99 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα ενώ 178 εκ. ευρώ δεν μπορούν να εξοφληθούν είτε λόγω ελλιπών δικαιολογητικών είτε επειδή οι δικαιούχοι δεν έχουν ανταποκριθεί.

Σε μια προσπάθεια να επιταχύνει την εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου, το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί μια νέα πλατφόρμα όπου θα καταγράφεται το ύψος, η προέλευση και η διάρκεια των οφειλών ανά φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και με βάση τα στοιχεία αυτά θα ελέγχει τις κινήσεις τους για την αποπληρωμή των χρεών και θα ζητά εξηγήσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων. Μάλιστα σύμφωνα με το σχεδιασμό οι φορείς που αποδεικνύονται ασυνεπείς θα τίθενται υπό αυξημένη εποπτεία και τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα